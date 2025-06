Izrael bombarduje ciljeve u Teheranu, odjekuju stravične eksplozije, objavljeni zastrašujući snimci! (FOTO)

Kako je eskalacija sukoba između Irana i Izraela ušla u šesti dan, iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei je na društvenim mrežama poručio: „Bitka počinje“. Nekoliko sati ranije, američki predsednik Donald Tramp, koji je zahtevao „bezuslovnu predaju“ Irana, sastao se sa svojim timom za nacionalnu bezbednost i razgovarao sa izraelskim premijerom Bendžaminom Netanjahuom.

Svet čeka odluku Donalda Trampa o tome da li će se Sjedinjene Države uključiti u izraelsko-iranski sukob pružanjem vojne podrške Izraelu ili insistiranjem na pregovorima između dve zemlje.

Iran: Tramp laže, ne pregovaramo s nebitnim ratnim huškačem

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama upravo je odgovorila na tvrdnju Donalda Trampa da je Teheran kontaktirao Vašington.

"Nijedan iranski zvaničnik nikada nije tražio da puzi ispred Bele kuće", navodi se u pisanoj izjavi. "Jedina stvar koja je odvratnija od njegovih laži je njegova kukavička pretnja da će 'ukloniti' vrhovnog vođu Irana".

"Iran NEĆE pregovarati pod prinudom, NEĆE prihvatiti mir pod prinudom, a SIGURNO ne sa nebitnim ratnim huškačem koji očajnički pokušava da ostane relevantan. Iran će na svaku pretnju odgovoriti kontrapretnjom, a na svaki napad reciprocitetom", navodi se.

Oglasio se Tramp

Američki predsednik Donald Tramp nije želeo jasno da odgovori na pitanje novinara da li planira intervenciju na Bliskom istoku, ali je poručio da "Iranci žele da dođu u Belu kuću".

Najmanje 140 ljudi ubijeno je u pojasu Gaze u poslednja 24 sata u izraelskim napadima i vazdušnim akcijama, saopštili su lokalni zdravstveni zvaničnici.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, od ukupnog broja poginulih najmanje 40 je stradalo danas, a među žrtvama su i Palestinci koje svakodnevno napadaju dok pokušavaju da pristupe humanitarnoj pomoći, nakon što je Izrael delimično ukinuo blokadu humanitarne pomoći toj enklavi, prenosi Rojters.

Iranski predsednik: Nacionalno jedinstvo će izvesti Iran iz krize

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da će nacionalno jedinstvo i solidarnost pomoći zemlji da prebrodi svaku krizu. On je naglasio neophodnost održavanja nacionalne solidarnosti i saradnje među ljudima u trenutnim okolnostima usled agresije izraelskog režima.

- Ako ljudi sarađuju sa nama, nijedan problem neće ugroziti zemlju. Verujem da ćemo svaku krizu prebroditi kroz nacionalnu solidarnost i jedinstvo - izjavio je Pezeškijan.

On je zahvalio svim, a posebno susednim zemljama, koje su stale na stranu Irana protiv agresije Izraela i pozvao ministre u iranskoj vladi da ojačaju saradnju sa susednim državama.

Ambasador: Na evakuaciju iz Izraela čeka 100 državljana Srbije, danas zemlju napustilo 8

Ambasador Srbije u Izraelu Miroljub Petrović izjavio je da je danas Izrael napustilo još osmoro državljana Srbije i da na evakuaciju čeka još njih oko 100, zbog sukoba Izraela i Irana.

Petrović je za Javni servis Srbije podsetio da je iz Izraela pre dva dana evakuisano 12 ljudi.

- Imamo stotinak naših državljana prijavljenih ambasadi koji bi prvu priliku iskoristili da odu iz Izraela. U tom smislu pokušavamo da pružimo najpouzdaniju moguću informaciju o pravcima mogućeg izlaska iz Izraela - rekao je Petrović.

Naveo je da se evakuacija sprovodi u jako teškim okolnostima i da nije klasična.

Sin poslednjeg iranskog šaha pozvao narod na ustanak

Sin poslednjeg iranskog šaha, prestolonaslednik Reza Pahlavi, oglasio se na platformi Iks i pozvao iranski narod na rušenje teokratskog režima ajatolaha Alija Hamneija istakavši da ima "plan za uvođenje demokratije u iransko društvo".

Netanjahu će sazvati sednicu kabineta za bezbednost u 22 časaIzraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvaće sastanak saveta za bezbednost večeras u Jerusalimu, saopštila je kancelarija jednog od ministara za "Tajms of Izrael". Sastanak se održava dok Izrael čeka odluku američkog predsednika Donalda Trampa o tome da li će se SAD pridružiti operaciji protiv iranskog nuklearnog programa, navodi izraelski list.

Izrael: Uništili smo iransko sedište unutrašnje bezbednosti

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je u sredu da su avioni ratnog vazduhoplovstva uništili iransko "sedište unutrašnje bezbednosti" nakon što je vojska objavila da napada vojne ciljeve u Teheranu, izveštava AFP.

"Avioni ratnog vazduhoplovstva su upravo uništili sedište unutrašnje bezbednosti iranskog režima - glavnog oruđa represije iranskog diktatora", rekao je Kac u saopštenju, obećavajući da će „napasti simbole vlasti i pogađati ajatolahov režim gde god da se nalazi“.

Odzvanjaju eksplozije u Teheranu

Višestruke eksplozije su se čule u različitim delovima istočnog Teherana, javlja Rojters, pozivajući se na iranski Nurnjuz. AFP izveštava da se crni dim vidi na istoku.

Nove satelitske slike otkrivaju štetu na ključnim vojnim objektima u IranuSatelitski snimci koje je objavila kompanija Maxar pokazuju značajnu štetu na iranskoj raketnoj bazi u Tabriju i aerodromu u Mašadu.

Na snimcima, pre i posle, se vidi da su celokupne zgrade za skladištenje uništene, dok su na putevima unutar objekta veliki krateri, kao i da je nekoliko tunela na tom lokalitetu pogođeno i teško oštećeno, preneo je američki CNN.

Na aerodromu u Mašadu, na severoistoku zemlje, iranski tanker avion (avion za prevoženje goriva) je pogođen i potpuno uništen, a slike otkrivaju samo rep aviona među spaljenim ruševinama nakon napada.

new satellite imagery of Iran's Tabriz missile facility, before/after Israel's air strikes. Images 1-2: from May 29. Images 3-4: from June 17. 📸@maxar pic.twitter.com/R3bep5cIh1