IZRAEL NAPAO IRAN! Ispaljene rakete, odjekuju eksplozije - Objavljeni prvi NEZVANIČNI snimci (VIDEO)

Izrael je jutros izveo napad na teritoriju Irana, rekao je neimenovani američki zvaničnik za Si-En-En.

Iranska državna televizija javila je da su tri drona primećena iznad neba u Isfahanu oko 12.30 po lokalnom vremenu i da su uništeni nakon što je aktiviran sistem protivvazdušne odbrane zemlje, navodi Rojters.

U Isfahanu je smeštena velika vojna vazdušna baza i nekoliko iranskih nuklearnih lokacija nalazi se u pokrajini - uključujući grad Natanz, središnje mesto iranskog programa obogaćivanja urana.

Meta nije nuklearna, prema tvrdnjama ovog zvaničnika, a iranska državna televizija IRIB poziva se na pouzdane izvore i izveštava da su nuklearna postrojenja u Isfahanu potpuno sigurna. Opseg ciljeva nije preciziran, ali "nuklearne i civilne lokacije očigledno nisu bile u toj kategoriji“, dodao je drugi zvaničnik, navodi američka televizija.

