Iran ispalio salvu raketa: Objavljeni snimci iz Tel Aviva, sve gori (VIDEO)

Iran je jutros izveo novi napad na položaje u Izraelu. Prema rečima izraelskih službi, ispaljeno je oko 20 raketa, a eksplozije su se čule i u Tel Avivu.

Društvenim mrežama kruže brojni video snimci, navodno sa područja Tel Aviva, gde se vidi gust crni dim koji prekriva nebo.

Prema početnim procenama izraelskih odbrambenih snaga (IDF), oko 20 balističkih raketa ispaljeno je na Izrael tokom napada iz Irana.

Komanda civilne zaštite dala je dozvolu građanima da napuste skloništa. Hitna služba Magen David Adom saopštila je da je pet osoba lakše povređeno nakon što je raketa pogodila parking u centralnom Izraelu.

U napadu je pričinjena materijalna šteta, a zapaljen je i prazan autobus. Vatrogasci navode da rade na gašenju požara.

