POGLEDAJTE KAKO BARAŽ RAKETA PROBIJA GVOZDENU KUPOLU - NASTAJE VATRENA LOPTA! Zastrašujuće scene smrtonosne agresije, SLIKE TEL AVIVA U PLAMENU (VIDEO)

Iran je lansirao baraž raketa na Tel Aviv, označivši najnoviju eskalaciju u dugotrajnom sukobu između ove dve zemlje.

Napad je usledio nakon izraelske vojne operacije koja je ciljala iranske nuklearne i raketne kapacitete, uključujući napade na Teheran i ubistva visokih iranskih vojnih lidera.

Prema izveštajima, Iran je ispalio stotine balističkih raketa prema izraelskim ciljevima. Izraelski odbrambeni sistemi, uključujući "Gvozdenu kupolu", uspešno su presreli mnoge od ovih projektila, međutim, neki su ipak pogodili ciljeve u Tel Avivu i okolnim područjima. U napadu je povređeno najmanje pet osoba, dok su materijalna oštećenja zabeležena na nekoliko lokacija.

Izrael potvrdio da je na meti napada

Izraelska vojska potvrdila je da je prema toj zemlji lansiran više talasa raketa.

"Napad je u toku. Desetine projektila ispaljeni su prema državi Izrael", saopštio je portparol IDF-a.

Iranska Revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, nazivajući ga "Pravdom II" i navodeći da je bio odgovor na prethodne izraelske napade na iranske vojne i nuklearne objekte. Iran je izjavio da će nastaviti sa odmazdom ukoliko Izrael ne obustavi svoje vojne akcije.

