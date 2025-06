POČEO SVEOPŠTI RAT: Iran ispalio salvu PROJEKTILA! Odjekuju eksplozije u Dohi, na udaru i najveća AMERIČKA BAZA (VIDEO)

Iran je lansirao projektile na Katar, javlja Disclose.tv.

Kako javlja Haaretz, pozivajući se na izraelske zvaničnike, lansirano je šest projektila na bazu u Kataru, kao i jedan na američku bazu u Iraku.

Interceptions seen over the Qatari capital of Doha, following the launch of several ballistic missiles by Iran against U.S. Al Udeid Air Base. pic.twitter.com/tnhE1mio72