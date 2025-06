Iran je danas u kasnijim popodnevnim satima lansirao "osvetniče" projektile na Katar. Llansirano je šest projektila na bazu u Kataru, kao i jedan na američku bazu u Iraku, javlja Haaretz, pozivajući se na izraelske zvaničnike.

Američke baze pod rizikom uključuju: Vazdušnu bazu Al-Asad u Iraku (već napadana ranije), bazu Al-Tanf u Siriji i u Al-Hasaki, bazu Kula 22 u Jordanu (nedavno napadnuta dronom), kao i baze u Bahreinu, Kuvajtu i UAE.

Baza Al-Udeid u Kataru, inače najveća u regionu, upravo je raketirana.

Ona je ujedno i istureno komandno mesto Centralne komande američke vojske (CENTCOM) i prima više od 10.000 vojnika.

As of June 17, all U.S planes have been evacuated from the Al Udeid Air Base in Qatar.



The “powerful” IRGC might respond to the destruction of their decades-old nuclear program by striking an empty base. pic.twitter.com/UzL1CKWh1V