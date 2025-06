BESANA NOĆ NA BLISKOM ISTOKU! Izrael i Iran razmenjuju razorne udare, sve gori! (FOTO+VIDEO)

Izrael je u četvrak žestoko napao Iran i pogodio više nuklearnih postojenja, ali i eliminisao deo naučnika koji su radili na tim projektila, kao i vrh iranske vojske i Iranske revolucionarne garde. Iran je u petak uzvratio snažnim raketnim napadima po Izraelu, na meti su bili vojni objekti, vladine zgrade i drugi ciljevi Više projektila palo je u Tel Aviv.

Usledilo je novi napad Izraela na Iran, kao i Irana na Izrael Obe strane najavile još žešće napade.

Iran u više navrata lansirao na desetine projektila na Izrael. Iran prijavio više desetina civilnih žrtava, a Izrael jednu.

IAEA objavila da je uništeno iransko nuklearno postrojenje Natanz.

Ovako izgleda situacija u najvećim izraelskim gradovima

najvažnija dešavanja u noći između petka i subote

Stvari se se veoma brzo razvijale na Bliskom istoku noćas.

Iran je uzvratio na izraelske napade na svoje nuklearne objekte sopstvenim vazdušnim napadom;

Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je izvela napade na "desetine ciljeva, vojnih centara i vazdušnih baza";

Izraelski protivvazdušni sistem Gvozdena kupola pokušao je da presretne napad, mada su u Tel Avivu viđene eksplozije od pogodaka jer su neki projektili probili odbranu;

Izraelski ministar odbrane rekao je da je Iran "prešao crvene linije" nakon što se "usudio da ispaljuje rakete na civilna naselja";

Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei izjavio je da je Izrael "pokrenuo rat" i upozorio da će Teheran "naneti teške udarce" Izraelu;

Benjamin Netanjahu pozvao Irance da pomognu u "rušenju" režima u Teheranu, dodajući da je Izrael uništio "veliki deo" iranskog arsenala balističkih raketa i njegov "najznačajniji objekat za obogaćivanje uranijuma".

IDF: Stanovnici severa mogu da napuste skloništa, ali da ostanu u njihovoj blizini

Komanda za civilnu zaštitu IDF-a saopštila je da stanovnici severnih delova zemlje mogu da napuste svoja skloništa, ali da ostanu u njihovoj blizini, nakon baraža raketa ispaljenih iz Irana.

Novi talas napada iz Irana, sirene u Izraelu

Sirene za uzbunu zbog nadolazećih raketa oglasile su se u desetinama severnih naselja

IDF je saopštio da su identifikovali rakete ispaljene iz Irana.

Gutereš: "Vreme je da se zaustavi eskalacija"

Dok se napadi u regionu nastavljaju, sve više svetskih lidera poziva na deeskalaciju i uzdržanost.

Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš pozvao je Iran i Izrael da zaustave "eskalaciju".

"Izraelsko bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja. Iranski raketni napadi na Tel Aviv. Dosta je eskalacije. Vreme je da se stane. Mir i diplomatija moraju da prevladaju", napisao je na mreži X.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da je razgovarala sa izraelskim predsednikom Isakom Hercogom o aktuelnoj situaciji.

"Ponovila sam da Izrael ima pravo da se brani i štiti svoj narod. U isto vreme, očuvanje stabilnosti regiona je od ključnog značaja", navela je na X-u, dodajući da je apelovala na sve strane da "pokažu maksimalnu uzdržanost" i da deeskaliraju.

IDF: Građani mogu da napuste skloništa, ali da ostanu blizu zaštićenih zona

Nakon trećeg talasa balističkih raketa ispaljenih iz Irana, Komanda za civilnu zaštitu saopštila je da je trenutno dozvoljeno napustiti zaštićene zone, ali da građani ostanu u njihovoj blizini u slučaju novih napada.

Požar na međunarodnom aerodromu Mehrabad u Teheranu

Požar gori na međunarodnom aerodromu Mehrabad u Teheranu, prema izveštajima dva iranska medija, prenosi CNN.

Video koji je objavila državna agencija Tasnim prikazuje dim koji se uzdiže u vazduh u oblasti za koju se navodi da je aerodrom.

I Press TV takođe izveštava o požaru na aerodromu.

Uzrok požara za sada nije poznat.

"Iran će gađati regionalne baze svake zemlje koja brani Izrael"

Iran će pojačati svoje napade na Izrael i gađaće regionalne baze svake zemlje koja pokuša da ga brani, rekao je visoki iranski zvaničnik za CNN u petak.

"Iran zadržava pravo – u skladu sa međunarodnim pravom – da odlučno odgovori ovom režimu", rekao je zvaničnik.

