POČELA OSVETA IRANA! Lansirani projektili i dronovi na Tel Aviv, širom zemlje odjekuju sirene za uzbunu! (FOTO)

Kako prenose mediji, Iran je ispalio balističke rakete na Izrael.

Iran je lansirao projektile na Izrael, kao i "ogromno jato dronova", javljaju izvori iz Irana. Iranski mediji javljaju da je lansirano 150 raketa. IDF je utvrdila da su rakete nedavno lansirane iz Irana prema teritoriji Izraela, a među metama je i Tel Aviv. Izraelom odjekuju sirene za uzbunu.

OMG ITS A DIRECT HIT IN DOWNTOWN TEL AVIV 🇮🇷🇮🇱‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/304AXW7ILa

"Malopre su lansirani projektili iz Irana na Izrael", saopštila je izraelska vojska.

"Odbrambeni sistemi rade na presretanju pretnje. Morate ući u zaštićene zone i ostati tamo do daljeg obaveštenja. Izlazak iz zaštićene zone biće dozvoljen samo nakon dobijanja eksplicitnih instrukcija; morate nastaviti da delujete u skladu sa uputstvima Komande domaćeg fronta", saopštila je IDF.

Kanal 15 izveštava da su upozorenja izdata od strane Izraelske komande za unutrašnji front, kojim se civilima kaže da budu blizu skloništa, usledila nakon što je otkriveno 100 balističkih raketa koje se pripremaju u Iranu.

🚨All of Israel is under fire as Iran fires projectiles🚨 pic.twitter.com/eqEGzQMiCc