Projektili padaju na Izrael: IDF se hitno oglasio i objavio snimak (VIDEO)

Projektili padaju na Izrael, IDF se hitno oglasio i objavio snimak Iran je pokrenuo novi talas napada na Izrael, javljaju mediji.

"Milioni Izraelaca beže u sklonište na severu Izraela zbog projektila iz Irana", objavio je IDF na Tviteru uz snimak.

Na njemu se vidi novi talas napada na Izrael, dok je stanovnicima rečeno da ostanu u svojim skloništima.

🚨Millions of Israelis are running to shelter in northern Israel due to projectile fire from Iran🚨 pic.twitter.com/GEtQGXxo6T