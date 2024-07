Totalno raskrinkana: Rajačić otkrio šta je s udatom Jelenom radio u zatvoru, Ivan počupao svu kosu sa glave, pa skinuo burmu! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' sa Milanom Miloševićem. Uroš Rajačić otkrio je sve detalje afere sa Jelenom Marinković.

- Šta ti misliš pi*ka ti materina, nemoj sad ovde da me manipulišeš -rekao je Ivan.

- Slušaj njega, šta sad da radim jel treba da kukam na ovo što se desilo -rekla je Jelena.

- Bilo je tog maženja i hvatanja ovde gde je ona mene grebala malo i bilo je toh dodira. Posle toga smo seli da pričamo o tome gde mi je ona rekla da se negde zaljubila i da hoće da se vidimo napolju. Bilo je na tiću da možemo da se viđamo i da bi videla sa njim šta i kako, pričali smo malo o tome i to je to što je bilo u zatvoru. Posle zatvora se nastavilo to sa čokoladicama, onda je ona meni posle kucala na prozor, ja sam rekao kako sam se osetio. Ne zaljubljujem se tek tako, moram da osetim neku emociju. Nastavio sam posle sa tim flertom -rekao je Rajačić.

Autor: Nemanja Šolaja