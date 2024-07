Kratko i jasno: Ivana Aleksić otkrila da li se kaje što je Ša pomogla u karijeri, pa priznala da li sluša pesmu koju joj je posvetio (VIDEO)

Ivana Aleksić zablistala u Vrnjačkoj banji, pa za Pink.rs otkrila kako gleda na ponašanje bivšeg supruga u Eliti!

Ivana Aleksić, bivša supruga Nenada Aleksića Ša našla se večeras u Vrnjačkoj banji, na muzičkom festivalu gde je medijima ali i našoj reprterki otkrila kako gleda na ponašanje svog bivšeg supruga u rijalitiju "Elita" i njegovu vezu sa Mionom Jovanović.

- Meni je jako žao njegove karijere. Moram da kažem, ja uvek sebe dajem kada imam partnera, i uvek ću takva biti i u vezi i u prijateljstvu. Ja njegove pesme mogu sve da sluša, a pesma Zlato je posvećena meni, ali nju ne slušam - rekla je Ivana.

Ona je potom otkrila da li je Nenad bio takav u njihovom braku:

- Ja nisam bila udata za takvu osobu, on takav nije bio. Ne bih komentarisala više ništa on je moj bivši suprug, ali to nije bila ta osoba - rekla je Ivana pa otkrila da li bi Nenadu dala savet:

- Nema potrebe ja njemu da dajem savete - rekla je Ivana pa je priznala da li je ona srećna:

- Jako sam srećna i zadovoljna, a što se tiče ljubavi nema je trenutno, ali nema veze - rekla je Ivana.

Autor: Nemanja Brajović