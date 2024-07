Bez grama dostojanstva: Luka Majčica priznao da očekuje pomirenje Ivana i Jelene! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Luka Majčica dao je svoj sud o prevari Jelene Marinković sa njegovim drugarom Urošem Rajačićem. Luka je otkrio da je Jelena odlepila za Urošem, a evo od kada tačno traje njihova afera.

Kako komentarišeš intiman odnos Jelene i Uroša? - upitala je Ana.

-Ja sam među prvima i znao za njih dvoje. Davao mi je signale očima na Jelenu. U prolazu mi je pokazao na Jelenu i ja sam se šokirao. Rekao mi je da ima tajnu i da je to Jelena - rekao je Luka.

Jel ste pričali o toj tajni? - upitala je Ana.

-On i ja ne moramo da pričamo, mi se očima skapiramo. Znao sam odmah da su bili intimni, dao mi je signale i rekao mi je u šiframa. Njemu se Jelena dopala, ali ona se više zaljubila. Jelena je skroz odlepila za njim - rekao je Luka.

Na osnovu čega si to zaključio? - upitala je Ana.

-Pa zato što je ona direktno flertovala sa njim i gledala ga, to su svi videli, sem Ivana i toliko mu je bitno - rekao je Luka.

Kako ti izgleda Jelena sada? - upitala je Ana.

-Jeftino iskreno, napraviti nekome tako nešto posle 6 godina mi je užas - rekao je Luka.

Kako ti deluju pisma koja je slala? - upitala je Ana.

-Jasno mi je da je odlepila, ali mi je to užas - rekao je Luka.

Kako ti je delovao njen odnos sa Ivanom? - upitala je Ana.

-Oni nemaju nikakav odnos, ja sam spavao do njih i video sam. To je tako hladno i odbojno, kao da se izbegavaju. Jelenin i Urošev flert je krenuo kod bazena, on se krenuo sunčati pored nje, dao je gasa. Kada se preselio kod Janjuša, onda je ona otišla kod njega. Ivan nažalost nije provalio - rekao je Luka.

Otkud to da on to prizna? - upitala je Ana.

-Marko ga je turirao par dana i uplašio se jer su ga pritisli. Imao je strah i to se na njemu vidi. Ja očekujem pomirenje Ivana i nje, mislim da će joj Ivan oprostiti - rekao je Luka.

