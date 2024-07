Ovo su detalji ishrane Novaka Đokovića! Evo i zbog čega se NE DEKLARIŠE KAO VEGETARIJANAC!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ima specifičnu ishranu, o kojoj se često priča u javnosti.

Novak ne jede meso, a, kako navodi, za njegove brze oporavke tokom karijere zadužena je hrana biljnog porekla.

- Jedem biljnu hranu. Mislim da je to jedan od razloga zašto sam se tako brzo oporavio. Čak nemam ni alergije od kojih sam patio pre - izjavio je jednom prilikom i dodao da mu se takva ishrana sviđa.

Đoković se, pak, ne deklariše kao vegetarijanac.

- Da budem iskren, ne volim to etiketiranje. Da, jedem biljnu hranu to već nekoliko godina, ali zbog pogrešnog tumačenja i mogućih zloupotreba, ne dopada mi se da se nazivam vegetarijancem - dodao je on tad.

- Ishrana na biljnoj bazi utiče još bolje na ravnotežu, ekologiju i životinje - zaključio je Novak.

Novak je nedavno otkrio šta konzumira na terenu, u pauzama meča.

- Banane, urme i voda... Ja stvarno ne shvatam, svaki meč isto, dogovorimo se, a oni i dalje ne razumeju. Donesu mi jabuku. Kakva jabuka, čoveče. Onda nađem krušku, nema urme. Pa, mi donose neke magnete, ma, svašta nešto... - nasmejao je Nole tada okupljene novinare.

Autor: Milica Krasić