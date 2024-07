Ti si folirant: Jelena priznala svom ljubavniku Urošu da sumnja u njegovu iskrenost, on joj stavio do znanja da ipak nije ravnodušan! (VIDEO)

Napeto!

Jelena Marinković i Uroš Rajačić rešili su da obave razgovor i otkriju jedno drugom šta osećaju.

- Budi samo otvorena i iskrena, šta očekuješ ti od mene? Ja znam da si se ti zaljubila, iskreno, ali bolje je da ja to znam, nego da mislim da si folirant - kazao je Rajačić.

- Ja mislim da si ti folirant - dodala je Jelena.

- Ti i sama znaš da sam ja imao situacije u kojima bih mogao da više dođem do izražaja. Nije prirodno da ja tebi tek tako govorim da imam emocije, ne ide to tako. Ja sam samozaustavio neko veće sra*e od ovog koje se desilo. Šta ti misliš da je sade najpametnije? - rekao je Rajačić.

- Ništa - rekla je Jelena.

- Zašto si sve ovo odlučila da uradiš sa mnom? Sećaš se kad sam te pitao u zatvoru''odakle ti mu*a?'' Šta je sad? - upitao je Rajačić.

- Razmišljala sam u međuvremenu i shvatila da ti i ja ne gledamo isto na sve ovo - kazala je Jelena.

- Vidim da se plašiš sad, ali moguće je da ne osećamo isto i to je tako. Ja ti kažem da je sve što je bilo do sad isto. Teba da se vidimo kad sve ovo prođe. Ne kažem da se viđamo, nego da se vidimo, kako bi videli gde sve ovo nas vodi. Ti meni jesi privlačna, jer se ništa od ovoga ne bi desilo da nisi. Ja ću ti reći šta sam rekao Jovani, a nije bilo iz revolta. Priznao sam joj da si mi se ti dopala više i to je jedina istina - kazao je Rajačić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.