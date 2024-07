Vendi raskrinkala Marinkoviće: Uroš nije Jelenina jedina meta, ovo je istina o njenom braku sa Ivanom! (VIDEO)

Vesna Vukelić Vendi progovorila je za Pink.rs o javnoj prevari i krahu braka Ivana i Jelene Marinković!

Vesna Vukelić Vendi za naš portal dala je sud o trenutnoi gorućoj temi iz "Elite", koja je sve ostavila u šoku samo par dana pred veliko superfinale.

Poznato je da je Vendi podrška Ivana Marinkovića, zbog čega smo je upitali kako gleda na aferu Jelene Marinković i Uroša Rajačića.

- Situacija ima svoju pred istoriju, tri godine su se dešavale turbulencije od samog starta, a to su prevodili kao ljubav i tako doživljavali. Mi smo tu vezu imali priliku da vidimo, ekranizovana je i dolazilo je samo u momentima do nežnosti. Mi smo to prihvatili, nismo postavljali pitanje da li je to normalno. Za nas je to frapantno, za njih je bila ljubav. Ivana i Jelena kod mene imaju puno kredita, to je naša privatna stvar i tako sam ih prihvatila - govorila je Vendi, pa otkrila da li ona misli da će Uroš i Jelena biti zajedno:

- To je stvar njihove odluke. Mislim da je Uroš jedna stepenica, a da se krajni cilj Jelenin ne vidi. Neću da kažem za koga sumnjam da je njena meta, neko iz Bele kuće... Neću sad, to je u domentu nagađanja, a to nije još za javnost. Ivana nemam šta da žalim, mi njegovi prijatelji možemo da kažemo da smo za žaljenje jer su nas ubeđivali da je nešto ljubav. Pričali smo na sva zvona da je ljubav, a sad moramo da poništavamo sebe. Život nije predvidiv - zaključila je Vendi za Pink.rs

Autor: N. P. / A. N.