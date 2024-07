Drama na letovanju: Đina Džinović javno zatražila pomoć - Evo o čemu se radi! (FOTO)

Ćerka Harisa i Meline Džinović trenutno je na letovanju u Crnoj Gori, a sa pratiocima je podelila da je tokom noći doživela neprijatnost.

Đina Džinović izgubila novčanik tokom sinoćnjeg izaska, a sve do danas nije uspela da ga pronađe, te je upitala pratioce za pomoć.

Ona je na svom Instagram profilu postavila fotografiju novčanika i pitala pratioce da li ga je neko kojim slučajem pronašao.

- Da nije neko slučajno našaou Portu sinoć ovaj novčanik?

Inače, Đinu veliki broj ljudi prati na društvenim mrežama, a jednom prilikom je otkrila da zna da sakrije istinu od onih koji je prate.

- Na TikTok-u radim i sve i ništa. Pravim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratioci u pitanju, pričam sa njima, odgovaram na njihova pitanja, interesuje ih izgled i ishrana. Ja sam im pokazivala neke svoje fotografije i snimke iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do pre možda dve godine. Mada i pre godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dve različite osobe - istakla je prvo.

Autor: pink.rs