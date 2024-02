NA MREŽAMA SE SAMO O OVOME PRIČA! Prva objava Đine Džinović u jeku razvoda roditelja Meline i Harisa

Đina Džinović, ćerka Meline i Harisa Džinovića, nije se oglašavala putem društvenih mreža otkad je u javnost dospela priča da se njeni roditelji razvode.

Iako je na Instagramu i TikToku veoma redovna, prethodni period je utihnula, a danas je usledio "veliki povratak". Lepa Đina je objavila fotografiju u provokativnom izdanju, a kombinacija na njoj je brutalna, te nema sumnje da je rasplamsala maštu mnogima.

Džinovićeva blista u mini haljini, sa providnim prorezom do kuka, ukombinovanoj sa skupocenim čizmama do kolena. Uz objavu, Harisova i Melinina ćerka stavila je pesmu "Caught Up", što znači "Sustigao", dodala je braon srce i reči pesme.

Podsetimo, Haris i Melina Džinović rešili su da stave tačku na svoj brak, ali o tome u javnosti nisu želeli da govore, sve do večeras, kada je popularni pevač otvorio dušu za emisiju "Premijera - Vikend specijal", a njegovu ispovest gledaoci će biti u prilici da vide već u nedelju.

Autor: pink.rs