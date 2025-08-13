SLAĐA VODILA TERZU TAMO GDE I DAČINOG TATU?! Poršelina i Terza ušli u verbalni klinč, Mrvica je totalno raskrinkala (VIDEO)

Ne štede se!

Voditelj Darko Tanasijević je poželeo dobro veče i narednom gledaocu.

- Velibor iz Beograda je kraj telefona. Hteo sam da se osvrnem na Elitu kao projekat. Milena Kačavenda je kao komentator i kao neko ko je kao vojnik uvek spreman i fizički i estetski i za komentarisanja, obeležio to komentarisanje drugih. Vrlo je bila fokusirana...Hteo sam tati tu da poručim da je jako važno da on provodi više vremena sa detetom, kao i majka, potpuno su nebitni ovi ostali. Detetov karakter je gotov sa šest godina, bez obzira što si se ti ponašao nenormalno, ali da ti zabrani da vidiš svoje dete?! Niko ni nju nije terao da pravi s tobom dete i da se razočara, normalno je da se razočara - rekao je gledalac.

Nakon uključenja, Darko je porazgovarao sa Terzom i Poršelinom.

- U kakvom ste vi odnosu?! Ti si rekla da niste ozvaničili odnos, ali da uživate kao da ste u braku - pitao je Darko.

- Ja nisam u rijalitiju trenutno i ne moram da ustanem i da kažem da sam u vezi. Upoznala sam njegovog oca i njegovu majku, on je upoznao moje roditelje. Otac i majka mi kažu da je savršen. Oni su rekli sve najlepše o Terzi, videli su kakav je on, sasvim prirodan i normalan, da ima ono što je najbitnije, dušu. Jako podseća na mog oca, što je meni najvažnije. Ja uvek priznajem da sam se ja mnogo više zagrejala, za mene to nije spr*nja, mi nemamo razlog da ozvaničavamo ništa - rekla je Poršelina.

- Terza, zbog čega se to ne ozvaniči - pitao je Tanasijević.

- Moram da pozdravim njenu majku i njenog oca, bio sam u njenoj porodičnoj kući. Ispričali smo se, divna joj je porodica. Nisam verovao Slađi i u neko njeno ponašanje. Ja sa Slađom imam super odnos, ja sam joj rekao: "Zašto neko mora da zna gde smo i šta radimo", mene nervira to poziranje i objavljivanje storija. Najbitnije je u životu da nađeš žensku osobu kojoj možeš da veruješ, da ti bude kao drug i kao prijatelj, da je ona tu za tebe u pola noći, da je kao čovek tu - rekao je Terza.

- Bilo je sa Mrvicom i Draganom, a je l' bilo i sa mnom ili će biti - prekinula ga je Poršelina.

- Mene je blam sada, ja s ovom devojkom provodim vreme, a ona me ovo pita - rekao je Terza.

- On je rekao sada: "Ove devojke su bile", on mene svrstava s devojkama ovim ovde. Tebe ljubavi nije blam - rekla je Poršelina.

- To ljubavi možeš s nekim drugim...Blam, blam! Jeftina ti je priča, ne možeš da dobiješ svađu - rekao je Terza.

- Stigla mi je poruka od jednog muškarca da je pitam da li je Terzu vodila u apartman kao i Dačinog tatu - rekla je Mrvica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić