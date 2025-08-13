KIPTI OD BESA: Slađa dobila poklone koji su joj izazvali GNEV, pa usledilo telefonsko uključenje bivše učesnice Elite koje je dodatno POMRSILO KONCE! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u emisiji ''Narod pita'' Borislava Terzića Terzu, Jelenu Nedeljković Mrvicu, Slađanu Lazić Poršelinu i Draganu Stojančević.

- Stigli su neki pokloni za vas. Ne znam šta voliš, jer je sa tobom sve upitno. Pretpostavljam da će ti se ovo dopadasti. Ovo je ceduljica za Mrvicu. Dragana je dobila prelepo cveće. Za Terzu su stigli pogloni.Trgi ni se i ne ponašaj kao da nekom nešto duguješ. Ti si dobio priručnik za roditeljstvo - rekao je voditelj.

- Da. Hvala svima - kazao je Terza.

- Poršelina, rešili smo da ti poklonimo vilu, da ne bi morala više da iznajmulješ za potrebe iztervjua - glasila je poruka za Poršelinu.

- Evo, ja ću sada ovo da bacim. Sram da bude onog ko je ovo poslao. Provokacija čista. Cveće bacam, kućica ova što sam dobila za ptičice mi ne treba, sram da bude osobu koja mi je poklonila ovo - kazala je Slađa.

- Dobro veče, Monika Stanojkova kraj telefona. Moram da zatražim broj od Terze, jer smo se čuli preko Instagrama, pa ako može Mrvica da mi da njegov broj telefona, kako bi nastavili konverzaciju - kazala je Monika, a Terza se grohotom nasmejao na njenu izjavu.

