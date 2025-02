Stefani joj je zabranila... Milovan i Matea otkrili jedan od ultimatuma koji je Matora dobila od bivše verenice, a sada je čeka ozbiljan test! (VIDEO)

Šok!

U toku je žurka, a u Rajskom vrtu, Drvo mudrosti radi punom parom. Nakon što su Jelena Ilić i Uroš Rajačić dali svoj prednog za zadatak, sledeći su bili Milovan Minić i Matea Stanković.

- Matora mi se u jednom razgovoru izletela i priznala da joj je Stefani zabranila kontak sa Mateom i prilazak na manje od metar, a ja sam odmah napravio da Matea sedne pored Matore, a evo i Matea ima da ti ispriča nešto - rekao je Milovan.

- Drvence, ne znam šta se dešava sa Terzom, ali on bi nasko*io i na Milicu Dugalić, a mi smo već imali dve situacije, jednom kada mi je pokazao svoj polni organ, a druga situacija je bila kada su on i Munja hteli da me uguraju u toalet. Večeras ista situacija... - pričala je Matea.

Za nagradu večeras će Matea da počasti Matoru, a za drugi zadatak smo mi mislili da proverimo da li su Matora i Stefani rasknule, tako što će Matea da je muva, pa sve dok je ne smuva - rekao je Milovan.

Drvo je na to pristalo, a da li će Matea uspeti u svojoj nameri, ostaje nam da vidimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.