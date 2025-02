Matora opet jasno stavila do znanja da je podržavala odluke bivše verenice, pa žestoke reči uputila Munji: Žao joj je samo što je dete tvoje! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', a voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Jovani Tomić Matoroj.

- Znači da se ti pitaš ni drugi put ne bi Munja znao da je biološki otac, šta je on to tako udario loše? - pitao je Milan.

- Stojim iza toga, a to šta je uradio neka pita Stefani. Uvek bih bila uz nju, ne ograđujem se - rekla je Matora.

- Da li si je razumela u svemu tome? - pitao je Karić.

- Da, pitala sam je i kada se porodila da li želi da obavi taj razgovor sa Munjom - rekla je Matora.

- Skapirao sam da nije uopšte neki strašan razlog, čim je rekla 'pitajte Stefani' - rekao je Munja.

- Nije bitno koji je razlog, koji god da je njen je. Ona ima pravo na to, rekla mi je samo da mogu da kažem da ona nije želela da abortira, i da joj je samo žao što je to Munjino dete. Na moju inicijativu smo krile našu vezu, od medija i mojih roditelja. Nisam želela da pričamo o tome, jer je trudna. Njene odluke nisu na meni. Ona je neko ko ne sluša ni majku svoju - rekla je Matora.

- Hronološki poređajte šta se tu desilo, Matora sada priča da joj je žao što je moje dete, a četiri meseca pre toga je rekla da bi samo moje dete želela da ima - rekao je Munja.

- Šta je to on uradio toliko loše ? - pitao je Mića.

- Zola nije bio revolt. Kada su poslati mafini, tada je pokazala da nema emocije prema njemu, da se ispraznila. Jasno je rekla da joj se Zola sviđao i pre toga. Ona je rekla da je on razočarao i ostavio, kada je diskvalifikovan. Nakon toga mi je rekla da misli da je trudna, da će da proveri kada izađe, onda je rekla da je dobila. Ona je želela da zadrži to dete, i nije želela da ga obavesti. Matora kaže da nije imala uticaj, jeste, njihova veza je uticala na sve to - rekla je Jelena.

- Zajedno sam sa njom bila o tome, podržavala sam njene odluke - rekla je Matora.

- Da je to izašlo u medije, tvoji roditelji bi saznali za to - rekao je Bebica.

- Rekla sam dovoljno o svojoj vezi, ne želim da pričam više o tome, to je moje pravo. Niko nije znao za trudnoću osim mene, njene mame, i njenog druga koji je bio tu kada je radila test - rekla je Matora.

- I mene je slagala, bila sam joj osoba od poverenja. Nije želela niko da zna, kako onda Munjina neozbiljnost - rekla je Jelena.

- Koliko znamo, jasno nam je kako se deca prave, Ivan je radi preventive tražio tabletu za dan posle, on nije znao da li je završio u nekog - rekla je Matora.

- Po celoj ovoj priči ispada da je Munja znao - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.