SASUO MU SVE U LICE! Gledalac očitao Terzi lekciju o prioritetima u životu, on potkačio Kačavendu: Vamo se vređaju i to, a onda se grle i prijatelji su! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević poželeo je dobro veče narednom gledaocu.

- Milan iz Beograda je kraj telefona. Ja bih da uozbiljim temu. Teško mi je da pronađem reči koliko su tvoje odluke razočaravajuće. Ostaviti dete i trudnu ženu na televiziji i ne mogu da ne osećam razočaranje prema tebi. Kako si mogao da doneseš tu odluku znajući koliko je važno biti uz to dete u prvim mesecima?! Da li si shvatio sada s kime si zamenio Milicu?! Da li si gledao emisiju gde je Sofija sve demantovala što je pričala unutra - pitao je gledalac.

- Što se tiče mene, ja sam ozbiljan jedan kreten, momak iz naroda. Iskreno, ja sam spreman u životu na sve, ali ti sada da pitaš čoveka koji se nađe u nekoj situaciji. Ne znam što sam to uradio, kao da sam bio lud i začaran, to je iskreno tako, ne lažem te. Ja sam bio svestan tek kada je ona ušla...Ne nikada ne bih ponovio to u životu, ni sa jednu devojku, ovo što sam uradio je za zatvor. Nijedna devojka nije vredna da izgubiš porodicu, Milica mi je rekla da je htela da snima moj glas da joj pušta, to boli! Ja s njom sedim u emisiji, više nju osuđuju nego mene, negde su prepoznali da sam ja bio iskren više. Ne znam, ovi dolasci za Pavlom u emisije, tu je Anđela, voli taj medijski život, može da se misli da je zbog toga uradila...Ja ne pratim ovo što se dešava ovde, ko gostuje, sve foliranti. Vamo se vređaju i to, a onda se grle i prijatelji su - rekao je Terza.

- Deca ne razumeju razloge zašto su ostavljena, osećaju samo duboku bol. Potrudi se da budeš više uz ćerku, mani se Zlatibora. Šta misliš, zašto je Milica plakala ispod tih naočara - rekao je gledalac.

- Zato što je i dalje žena koja je povređena, očekivala je da će imati porodicu - rekao je Terza.

- Terza konstantno mene ponižava javno, ako njega to radi, samo neka nastavi ima vremena do kraja emisije - rekla je Poršelina.

- Nadam se da ćeš Terza shvatiti težinu svojih postupaka i kako oni utiču na sve oko tebe, nemoj da zaboraviš one koje najviše voliš. Nećeš moći da ispraviš Miličine suze ispod naočara, ali se trudi da budeš dobar otac - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić