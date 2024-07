Šok!

Luka Majčica ispao je pre samo tri dana iz Elite, a bio je glavni svedok flerta Jelene Marinković i Uroša Rajačića. On je otkrio sve detalje njihovog flerta od samog početka, ali ono što je sve šokiralo jeste informacija koju je otkrio, a to je da je Jelena pokušala i sa njim da flertuje pre intime sa Urošem Rajačićem.

-Ja sam bio svedok, on je meni sve pokazao očima i rekao. Samo ja sam to znao tada i priznao mi je da ima neka osećanja. Ja nisam znao baš sve detalje, ali sam znao o kome je reč - rekao je Luka Majčica.

Šta očekujš od njihovog odnosa?

-Ništa, on nju ne bi mogao podneti. Rekao mi je da je nervozna i agresivna u nekim momentima. Deluje mi da se Uroš zagrejao - rekao je Luka.

Da li misliš da će doći do pomirenja Ivana i Jelene?

-Mislim da bi joj dao šansu, ove godine koliko sam ga upoznao on bi njoj sve oprostio. On je bio ubeđen da to nije istina, hteo je da stavi ruku u vatru da se to nije desilo - rekao je Luka.

Da li ti se Jelena poveravala o problemima u braku sa Ivanom?

-Ja moram da kažem da je Jelena prvo flertovala sa mnom. Gađala me preko stola, smejala mi se, čak me mazila po stomaku u garderoberu. Ja sam na vreme shvatio i sklonio se iz te priče - rekao je Luka.

Autor: N.P