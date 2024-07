Dok je sveta i veka o Šabanu Šauliću će govoriti dobri ljudi, njegove kolege muzičari, prijatelji i porodica.

Među njima je i čuveni gitarista Miodrag Simić, koji je godinama radio sa tragično nastradalim pevačem. On je Kuriru dostavio fotografiju sa snimanja prve ploče kralja narodne muzike.

Jedina dama na fotografiji je Vesna Zmijanac, do nje je Dragan Aleksandrić, koji je bio producent, šef orkestra i aranžer i Miodrag Simić, koji se eksluzivno za Kurir prisetio tog perioda:

- Fotografija je nastala 1981.godine u studiju pet koji i dalje postoji. Nažalost, nije više takav kakav je bio. Mogao je simfonijski orkestar da se smesti. Radi se o ploči Šabana Šaulića. On je bio zahtevan čovek. Sve je držao pod kontrolom i retko se upuštao u neke eksperimente. Orkestar Dragana Aleksandrića je tada bio dominantan i ne postoji jedan koji je nešto vredeo od muzičara da nije snimio s tim orkestrom. Bili su izuzetno profesinlni. Znači, uđe se u studio i snimi se iz prve. To su bili zaista pravi muzičari: Boki Milošević, Bora Dugić, Zoran Živković, Šišić Aleksandar, da ne nabrajam, ali zaista krem estrade. Na slici se preslušava snimak. To je ogroman sto studijski gde su kanali i onda se na prvi pogled preslušava kako je to ispalo. Fotku je napravo Zoran Kuzmanović, zvani Munja. Jedan divan tip koji je bio povezan sa svim ljudima sa estrade. Možda i najpovezaniji jer nema koga on nije poznavao. Ja sam mu svirao svadbu. Nažalost, nije bila srećna jer se razveo posle pet dana. Neverovatno -rekao je Simić.

Muzičar se osvrnuo na lik i delo Šabana.

- Bio je neprikosnoven. Svi su želeli da budu uz njega. Svako je želeo da uz njega profitira na neki način. O njemu mogu da kažem sve najbolje. Jeste floskula, ali je to jedina istina. Šaban nikada nije hteo da kaže neku ružnu reč ni o kome, niti se ponašao kao zvezda, naprotiv! Ja sam dosta radio sa njim, išli smo po turnejama. On je imao jednu specifičnost koju ja nisam mogao da ispratim. Ako, na primer, turneja traje mesec dana, posle svakog koncerta u tom hotelu gde smo odsedali ostane se do zore. Sednemo za sto i tu je velika količina pića i hrane i uvek neki instrument. Obično je to harmonika, zavisi od toga ko je slobodan od muzičara, ali uglavnoj je tu bio Kodić, i onda je Šaban za stolom za svoj ćef, a sreću tih ljudi koji su se zadesili pevao do ujutru. Nije to jedan dan to je trajalo. Iskreno, ja to nisam mogao da ispratim, jer mi je bilo jako naporno, pošto nisam bio za alkohol, ali je to jedan merak i on je za to bio kralj. To je takozvano za stolom pevanje.

- To je ono najčistije što čuješ i tu je Šaban bio velemajstor. Pevao je od izvornih pesama do raznoraznih.Tako je vladao tehnikom pevanja i imao je dikciju kao da je završio petnaest Sorbona. Ne možete da nađete snimak da se nešto ne čuje čist glas. Svaka reč je kristalno izgovarana. On je vodio računa o tekstu i posebno je gledao gde je samoglasnik, suglasnik, imao je instikt. Nije završio fakultet, ali ga je Bog obdario. Ja sam svirao u orkestru koji je bio kao reprezentacija, ne kao ova naša trenutna u fudbalu, nego ona prava kakva treba da bude. Verujte da je milina bila. Tako dobro organizovano, precizno, samo podeli note i odmah idemo u studio. Milina je bilo raditi u to vreme bez ikakvih trzavica i svako je znao svoj posao - zaključuje Simić.

Autor: Nikola Žugić