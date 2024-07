Ponižen kao nikad: Ša podelio prve utiske nakon svađe sa Mioninom porodicom, za nju spremio ultimatum! (VIDEO)

Ne dolazi sebi od šoka!

U superfinalnoj noći "Elite" voditelj Milan Milošević ispred studija u Šimanovcima dočekao je dočekao je Nenada Aleksića Ša koji je zauzeo 14. mesto u superfinalnoj noći.

Oni su odmah poprazgovarali o svađi koju je imao sa porodicom Mione Jovanović.

- Ovako poniženje niko nije imao - rekao je Milan Milošević.

- Nisam dobio poniženje njih treba da bude stid. Masnice, nasilnik, niko me ovde ne bi držao. To su uvrede o kojima ću da pričam sa Mionom. Njeni su roditelji, umam da budem surov i da izvrnem, ali sam ostao sudržan jer je volim i poštujem. Ovo je jezivo. Neka tvrde šta god, ona godinama ne živi u Kragujevu, ako me voli doći će u Zemun - poručio je on.

Autor: A. N.