Mislim da se neće dobro provesti: Bojana za Pink.rs 'zarežala' na Anđeline roditelje, a evo da li nastavlja vezu sa njom (VIDEO)

Bojana Pavlović zauzela je sedmo mesto u superfinalu "Elite", a nju je u studiju dočekala njena devojka Anđela Šparavalo, koja je noć pre toga zbog drame sa svojom porodicom, a koja traje već mesecima, prespavala kod bivše učesnice "Elite", Stefani Grujić.

Ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Bojanom odmah po njenom napuštanju Elite, te je ona otkrila da li se plašila da će Anđelini roditelji pokušati da manipulišu svojom ćerkom.

- Ja sam se plašila samo šta će oni da urade, ono što sam pretpostavila, to se i desilo. Pokazali su ko su i šta su, ja sam njihovo ogledalo...Sumnjam u Anđelu zbog svega što je uradila, ne mogu sada da tvrdim i da kažem da me voli, a mesecima govorim da je to vrsta opsesije - rekla je Bojana.

Kada je reč o teškim rečima koje mesecima unazad padaju u medijskom ratu Bojane i porodice Šparavalo, sedmoplasirana superfinalistkinja je rekla:

- Da, ja sam o tome pričala, videću da li ću pokrenuti ozbiljne tužbe, nisam uzela svoj telefon u ruke. Mislim da se neće dobro provesti, jer nisam neko ko se ne brani. Ja Anđeli verujem što se tiče nekih stvari, pokušali su da operu ugled preko mene, ja to ne mogu da dozvolim - rekla je ona i dodala:

- Ja kao neko ko je s njom proveo deset meseci, ja umem da prepoznam kada neko laže. Sve ovo što se dešava mislim da se pere ugled samo, nema to veze sa seksualnom opredeljenošću. Znaš kako, mi smo se i razilazili i svašta je nešto bilo, kada se raziđemo, oni je podržavaju, a kada je sa mnom, ne - rekla je Pavlovićeva.

Bojana je prokomentarisala i to što se Aleksandra, Anđelina majka, onesvestila kada je čula šta njena ćerka priča u studiju.

- Gluma, profesionalna glumica i folirant, to je moje mišljenje, amaterska gluma i provalio je jedini inspektor Elite - rekla je Bojana, a onda je otkrila da li će ozvaničiti Anđelu kao svoju devojku:

- Videćemo koliko je iskrena, nisam neko ko je lakoveran, želim da pogledam kako i šta je sve izgledalo, ona to zna i videćemo - rekla je ona, a o čemu je još govorila saznajte u video-prilogu u nastavku:

Autor: Nikola Žugić