Sada već bivša učesnica "Elite", Stefani Grujić, napustila je sinoć Belu kuću i tom prilikom zauzela 24. mesto u "Eliti", a u studiju je zajedno sa ostalim gostima oplela po Jeleni Marinković, Urošu Rajačiću, ali i po ostalim učesnicima.

Tim povodom, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa izbačenom Stefani Grujić, koja je na samom početku razgovora otkrila kako je protekao susret sa najbližima i da li su joj nešto zamerili.

- Ništa, sve je okej, mene mama podržava u svemu šta god da uradim, a ja smatram da nisam napravila nikakve greške. Ne komentarišemo ga, najiskrenije - rekla je Stefani, a na pitanje da li je pokušao da stupi u kontakt sa njom, rekla nam je:

Nije pokušao, ali neke fan grupe pišu, pokušavaju da spoje, očekuju neki razgovor...S obzirom da sam čula da ja njega nisam prva prevarila, već da je on mene, neću mu pružiti ruku, ako mi se bude obratio bezobrazno, može da očekuje isto to nazad.

Kada je reč o aferi Jelene Marinković i Uroša Rajačića koju je upravo ona raskrinkala za crnim stolom, te joj u početku mnogi nisu verovali, ali se ispostavilo da je ipak govorila istinu, pitali smo je kako sada gleda na celokupnu situaciju, nakon što su joj se slegli utisci, na šta je ona rekla:

- Šta god da sam uradila, ne bi bilo iskreno. Nisam ispala fer prema Jeleni što sam to rekla, ne bi ispala fer prema Ivanu da nisam to rekla. Moji nisu specijalno komentarisali te teme, mama mi je rekla da mi je verovala od prvog dana. Čula sam da me je Slađa Bošković pljuvala, nisam stigla da pogledam, ali kad pogledam, drugačije ćemo da pričamo u studiju.

Za sam kraj, ona se osvrnula i na podršku od strane svog ujaka koji se veoma često oglašavao za Pink.rs portal i podržavao je, te nam je otkrila da je on i dalje podržava:

- I on me podržava, misli da sam se zavozala sa Munjom. Postupke loše koje sam uradila, uradila sam iskreno. Ne kajem se ni za šta, isto bih uradila, možda bih brutalnija bila. Mali Uroš Stanić je najlošiji, nekulturan je, nevaspitan i ne mogu da ga podnesem, jedva čekam da ga izna**šavam - rekla je Stefani za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić