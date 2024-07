Nije mogao da dođe sebi: Superfinalista Elite saznao za veliku tragediju, evo o čemu je reč (VIDEO)

Po napuštanju "Elite" ga sačekala tužna vest!

Slavni reper Nenad Aleksić Ša otkako je izašao morao je da brine brigu oko toga da li će Miona Jovanović da ode sa njim kod njega kući u Zemun ili sa porodicom u Kragujevac, ali to nije jedina briga koja ga je snašla.

Naime, kako smo saznali, Ša je izgbio drugara, tj. jedan njegov prijatelj se ubio, te je ekipa portala Pink.rs odmah došla do repera kako bi saznali da li je to istina, što je on potvrdio.

Aleks je rekao da je to istina, da ne želi da priča o detaljima, što smo mi ispoštovali, te smo ga nakon ove potvrde i ostavili.

Nakon toga, uspeli smo da uhvatimo i momenat kada je Aleksić to preneo Mioni, a ono što se moglo primetiti jeste da je bio potpuno izbezumljen zbog ove tragične vesti koja ga je sačekala po izlasku.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić