DALEKO JOJ LEPA KUĆA: Anđelo i Anita nakon superfinala razdvojeni, a evo šta on kaže o njihovoj budućnosti, odnosu s njenom majkom i Matoroj! (VIDEO)

Bio je jasan!

Sinoć se završio rijaliti ''Elita'', a pobedu je odnela Anita Stanojlović. Njen dečko Anđelo Ranković govorio je pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'', a on je tom prilikom otkrio kakvi su njegovi planovi s Anitom nakon rijalitija, ali i kako je zadvoljan svojim učešćem.

- Prezadovoljan sam svojim učešćem. Ovo je moja najbolja sezona. Što se Anitine pobede tiče zasluženo je, toliko smo verovali u nas dvoje, u nju. Ovo nije samo delom moja pobeda, ovo je zajednička pobeda. Ona je to stvarno zaslužila, ovo je prekretnica u njenom životu, nadam se da će raditi na sebi - rekao je Anđelo i dodao:

- S Matorom nema potrebe da se čujemo, daleko joj lepa kuća. Nisam ja nikome oteo devojku, to je njena bivša devojka. Zašto da ne bude Đedović kum. Verujem da će Aniti i meni biti taličan, on o ne odbija, ja se slažem, imamo i mi kuma Đedovića. Ovo je naš prvi stepenik, idemo korak po korak, ako bude sve u redu, zašto da ne! Nigde ne žurimo, uživaćemo u našoj vezi. Bilo je jako teško i naporno, dali smo sve od sebe i ona i ja, ona je svojom željom i trudom uradila sve ovo. Izdržati sedam meseci u ovakvom prostoru retko ko je imao takvu vezu. Ponavlja se situacija da bivša devojka od Matore i ja ulazimo u vezu, možda je bilo ljudima čudno, ali sve to pada u vodu kad prođe neki period duži od pola godine. Ja posle ovoga verujem još više u nas - kaže Ranković i dodaje:

- Upoznao sam se sa Anitinom majkom, jutros smo dosta popričali. Anita je trenutno u Kruševcu, pričali smo jutros. Za razliku od nekih drugih, mi imamo potpunu podršku, nije bilo nekih prepreka i sumnji. Hvala Bogu, mi nismo imali takav problem, tako da je super. Još nećemo živeti zajedno, da vidimo prvo da se stabilizujemo, imamo obaveze prema ovoj kući, nigde ne žurimo. Pustili smo samo da sve ide svojim tokom - poručio je Anđelo.

Autor: Milica Krasić