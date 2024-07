Milica Veličković započela je seriju suočavanja odmah po izlasku iz "Elite", a među prvima na spisku bio joj je budući dever Miloš Terzić, rođeni brat njenog izabranika Bore Terzića, koji ju je negativno komentarisao u javnosti, čak i nakon saznanja da je trudna s njegovim bratom.

Na početku razgovora za Pink.rs podelila je svoje prve utiske po napuštanju rijalitija.

- Utisci su savršeni, majka je prezadovoljna mnome i mojim učešćem. Jako mi je lepo napolju, uživam. Na sve dobro se brzo navikneš, tako da sam se navikla i na ovo - rekla je Milica, koju smo upitali da li je videla šta je sve o njoj izjavljivao Terzin brat.

- Nisam pročitala, gledala sam neki deo... Moraću da pogledam detaljnije, čula sam da je bila neka emisija na RED TV. U noći superfinala, kada je došao, malo smo porazgovarali. Rekao je da naš odnos nije bio podržan kada smo se ponašali kako smo se ponašali, da je sada sve u redu.

Miloš, Terzin brat, podigao je ogromnu prašinu u javnosti kada je rekao da Terza i Milica nisu dobrodošli u njihov porodični dom.

- Terza mi je objasnio da taj stan, u kom smo mi planirali da živimo kod njega u kući, da ima problem sa strujom, sa satom, pa tamo ne možemo. Sutra-preksutra ćemo ići da pogledamo taj jedan stan što je Terza našao, gde bismo mogli da živimo. Njegov brat je rekao da tamo nemamo uslova, ali trebalo je drugačije da preformuliše rečenice kada je već davao toliko izjava, naravno da će tako da se shvati - priča Milica za Pink.rs i kaže da će im se uskoro upoznati porodice.

- Naše porodice treba da se upoznaju, to će biti tokom ove nedelje najverovatnije. Moja mama nije htela da mu se javi jer smatra da je on muško, da je on njoj trebalo da priđe, ali on mi je rekao da mu je bilo glupo verovatno. Kapiram ga sa te strane, da je bezveze - bezveze je, ali videćemo.

Bivši učesnik Dragan Smiljanić Gaga pohvalio se svojevremeno da je s Milicom imao nešto više od prijateljstva, što je ona demantovala i zbog čega je stavila tačku na svaku komunikaciju s njim.

- Nisam se čula sa njim. Prišao mi je čim sam ispala, rekla sam da nema potrebe da mi prilazi. Rekao mi je da on te stvari nije izjavljivao, rekla sam da mi zaista ne prilazi. Nemam šta da se čujem sa smradom, iskreno - rekla je Milica, koju smo pitali i za njene čuvene "aftere" sa Filipom Đukićem, Borom Santanom i Deniz Dejm.

- Nisam se čula ni sa njima. Bora je bio tamo, dala sam mu intervju. Niti sam se čula niti ću te čuti, ali prokoimentarisaću i tu situaciju, kada budem videla šta je ko tačno izjavio - poručila je Milica.

Autor: D. Tanasijević