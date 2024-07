Možda me ljudi mrze...: Gačić priznao da li se čuo sa Teodorinim i Jovaninim roditeljima, najavio žestoko suočavanje posle Elite, a evo šta kaže na pitanje o deci i bivšoj ženi

Nemanja Gačić tokom "Elite" bio je blizak sa Teodorom Delić, zbog čega je najčešće dolazilo do nemira u njenoj vezi sa Nenadom Macanovićem Bebicom, a sada je, po izlasku iz rijalitija, priznao da li je stupio u kontakt sa njenim roditeljima.

Kako nam je rekao, u domaćim medijima video je prozivke njene majke na svoj račun, zbog čega nije imao potrebu da ih kontaktira.

- Nemam šta da se čujem sa Delićkinima, čuo sam i na portalima pročitao da je njena mama izjavila da se Teodora igra sa mnom. Nisam imao potrebu, zašto bih se čuo sa njima kada imaju svog zeta? - rekao je Gačić, kog smo pitali da li veruje u to da će Teodorina veza s Bebicom opstati.

- Biće zajedno do rampe, kada budu izašli i ona bude videla kako je, kako stoje stvari... Njoj je poenta da se vrti priča, da se dižu na novinarima, da dobijaju pitanja, da se nešto vrti... Da nije bilo mene tu i tog flerta sa mnom, ne bi bili dizani, niti bi dobijali pitanja. Sva pitanja koja su imali od decembra meseca do mog izlaska, bila su vezana za mene, eventualno ponekad za Miljanu. Oni da budu zajedno?! Nema ništa od te priče. Kada bude izašla, gledaće da uđe u sledeću sezonu, jer je to radi, da sve se vrti oko nje.

Tokom svog učešća bio je blizak i sa Jovanom Cvijanović, sa čijim roditeljima bi voleo da se suoči, ali po njenom izlasku.

- Ni sa Jovaninim roditeljima se nisam čuo, samo su mi neke grupe nešto slale:"Eto, oprao si se sad", nakon gostovanja u studiju. Čuj, oprao?! Ali, neka bude, ni njima nisam ništa odgovorio. Možda ću se čuti, kada ona bude izašla. Ne znam šta im je prezentovano dok smo bili unutra, šta su oni gledali i kako to izgleda. Možda me ljudi mrze i ne gotive jer sam se ponašao kako sam se ponašao prema njoj, ili nju ne gotive zbog toga što se onako ponašala prema meni... Najbolje bi bilo kada bi svi bili tu, pa da se suočimo svi zajedno, ako nekome nešto nije jasno vezano za nju ili za mene.

Budući da je odmah po izlasku iz "Elite" naišao na problem, jer bivša žena nije htela da mu se javi na telefon i da mu da vidi decu, pitali smo ga da li se nešto po tom pitanju promenilo, međutim odbio je da o tome govori.

- To ne mogu da odgovorim, tj. ne želim da odgovaram na to, jer ne želim da u tom kontekstu izlazim po portalima, da joj neko šalje, da meni neko šalje, da pričam o njima. Nek su oni živi i zdravi - rekao je Gačić.

Podsetimo, Gačić je 18. jula, kada je napustio "Elitu", za naš portal rekao:

- Zvao sam je danas, nije mi se javila. Video sam da mi je ćerkica slala poruke, pošto mi je telefon bio kod kuma. Prvu poruku u januaru, pa u februaru, a poslednju pre par dana, pa je moj kum, kod koga mi je bio telefon, poslao poruku da sam daleko i da radim, da ću se uskoro vratiti kući, da ne brine. Ja sam ih danas zvao, probao da stupim u kontakt, međutim ona mi se ne javlja. Nadam se da će mi se javiti. I da nije videla da sam izašao iz "Elite", vidi moj broj telefona. I da radi, mogla je da mi kaže:"Ne mogu da ti se javim sad, javiću ti se posle". Ne znam, uopšte mi gospođa nije jasna, ne znam šta bih mogao da vam kažem - razočaran je bio Nemanja.

Autor: D. Tanasijević