Do kraja života: Stanija se udaje za Alibabu, na ruci joj šljašti dijamantski prsten od 70.000 evra! (FOTO)

Starleta Stanija Dobrojević će uskoro, po svemu sudeći, stati na "ludi kamen" s Asminom Durdžićem, bivšim suprugom drugoplasirane superfinalistkinje "Elite" Aneli Ahmić!

Njihova veza traje već mesecima, a osim brojnih preskupih poklona, Durdžić joj je pre izvesnog vremena darovao i skupoceni verenički prsten s dijamantima, koji su sada ponosno pokazali, a vrednost mu se procenjuje na čak 70.000 evra!

- Ruka koju najviše volim i koju ću držati do kraja života - napisao je Asmin.

Mnogima, takođe, nije promaklo to što je Asmin ovu fotografiju objavio baš u trenutku kada je njegova bivša Aneli izašla iz "Elite", kako bi, pretpostavlja se, što pre videla da je on srećan u ljubavi, za razliku od nje.

Stanija se, inače, nedavno osvrnula na čitav haos koji je nastao otkako se saznalo da je sa Durdžićem.

- Koliko puta sam ja rekla zbogom i medijima i rijalitiju i muzičkoj karijeri, odem u Ameriku i nema me i da ja u Americi upoznam dečka iz Austrije i da me ova priča vrati u epicentar, to je samo sudbina. Mislim da je sada došao momenat da stvari izlaze na videlo. Na društvenim mrežama su mi pisali da će me prevariti, da je prevarant, da će me opljačkati. Ja sam se sklonila u Ameriku, dođem u Srbiju, pa majka od dotične (Aneli) se slika ispred zgrade, njena sestra se uključi i kaže da branim da on šalje pare devojčici...Nevezano da li ćemo mi ostati zajedno ili ne, mi možemo da osnujemo porodicu i živimo zajedno, možda i ne, ali mi se dopada što smo mi individue za sebe - pričala je Stanija nedavno.

Autor: D. Tanasijević