Cecu iskritikovao otac pred koncert u Kuršumliji: Pojavio se na njenom nastupu, pa je žestoko prekorio

Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je održala koncert u Kuršumliji, u blizini rodne Žitorađe, a na gradskom trgu okupilo se oko 20.000 ljudi.

Među prisutnima bio je i njen otac Slobodan Veličković, koji je imao priliku da uživa u pesmama i nastupu svoje starije ćerke.

- Najlepši mogući osećaj, pogotovo što je to moja rodna Toplica, uvek mi je satisfakcija više kada dođem u svoj kraj i kada vidim koliko me ovde ljudi vole i podržavaju. Ako ne uspete u svom kraju, nećete uspeti nigde. Prvo morate biti zvezda na lokalnom nivou, pa onda osvajate deo po deo svoje države, a onda region, dijasporu. Ja sam imala tu sreću da su me oduvek moji južnjaci podržavali, videli ste i večeras u Kuršumliji, dar-mar - rekla je pevačica.

Kako je rekla, otac ju je iskritikovao samo zbog jednog.

- Jeste, bio je naravno, prirodno. Kaže on meni večeras: ‘Kojim putem si došla?’, ja mu objasnim da smo skrenuli sa autoputa i na Prokuplje, a on me pita: ‘Što nisi preko Žitorađe? Razlika je, trebala si da prođeš kroz Žitorađe’. Dobro, nisam znala (smeh) - rekla je ona, pa otkrila koju pesmu njen otac najviše voli.

- Ne znam, ako mi veruješ, nikada se nešto nije izjašnjavao. Ja i sada da ga pitam, on bi rekao da su mu sve lepe - rekla je pevačica za Telegraf.

Autor: pink.rs