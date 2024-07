Televizija Pink i najgledaniji rijaliti na ovim prostorima ELITA 7 su još jednom ispisali istoriju!

Spektakularnu završnicu ELITE 7 u subotu je netremice pratio ceo region, a noć puna preokreta i velikih iznenađenja donela je i pobednicu najuzbudljivije sezone do sada – Anitu Stanojlović.

Kada je reč o gledanosti u superfinalnoj noći, televizija Pink bila je neprikosnoveni lider u odnosu na sve komercijalne emitere, ali i Javni servis Srbije.

U ovoj neverovatnoj noći, u periodu merenja gledanosti od 21 čas do do proglašenja pobednika u 5:30 časova ujutru, uz televiziju Pink i ELITU 7 bilo je skoro 2.000.000 gledalaca.

Emisija ELITA 7 Superfinale je bila ubedeljivo najgledanija emisija u danu na svim televizijama!

Sa čak 30 odsto udela u gledanosti, superfinale ELITE 7 je u periodu od 21 čas do 2 časa ujutru bilo gledano kao formati emitovani na svim ostalim televizijama u ovom vremenskom intervalu zajedno. Osim u totalu, televizija Pink je tokom superfinala ELITE 7 bila gledanija od svih televizija i u posebnim grupama gledalaca: finalnu noć najgledanijeg rijalitija od 21 čas do 2 ujutru pratilo je 26 odsto publike starosti od 18 do 49 godina.... 29 odsto publike sa teritorije Beograda..... 26 odsto gledalaca iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.... i 29 odsto urbane populacije!

Potpuna dominacija televizije Pink i ELITE 7 vidi se u rezultatima merenja gledanosti od 2 ujutru do proglašenja pobednika u 5:30 ujutru. U tom periodu, televizija Pink bila je neprikosnovena u svim kategorijama gledalaca – kako među komercijalnim televizijama, tako i u odnosu na Javni servis Srbije. Sa 49 odsto televizijskog auditorijuma, televizija Pink je u toku superfinalne noći bila skoro 6 puta gledanija od svih ostalih televizija sa nacionalnom frekvencijom zajedno! Superfinale ELITE 7 je od 2 ujutru do proglašenja pobednika pratilo 39 odsto publike starosti od 18 do 49 godina.... 51 odsto publike sa teritorije Beograda..... 49 odsto gledalaca iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.... i 48 odsto urbane populacije!

Superfinale ELITE 7 bilo je neprikosnoveno u kategoriji ženske publike. Sa 56 odsto ženske publike u periodu od 2 ujutru do proglašenja pobednika, televizija Pink je bila skoro 7 puta gledanija od svih preostalih televizija sa nacionalnom frekvencijom zajedno! Superfinale ELITE 7 pratilo je 51 odsto ženske populacije starosti od 18 do 49 godina – to znači da je svaka druga žena starosti od 18 do 49 godina bila uz televiziju Pink i završnicu najgledanijeg rijalitija na Balkanu!

Autor: Pink.rs