Ložilo ga je što sam u spavaćici: Lidija Vukićević progovorila o svom udvaraču i onome šta je uradio zbog nje!

Poznata glumica Lidija Vukićević svojim izgledom privlači pažnju godinama unazad, a mnogima se čini kako ne stari, iako ima 61 godinu.

Lidija je i dan-danas san mnogih muškaraca, a nedavno je progovorila o udvaračima i tom prilikom se prisetila jedne nesvakidašnje situacije.

Naime, Lidija je ispričala da je jedan gospodin gledao njene predstave ogroman broj puta.

- Ja sam imala jednog muškarca u životu koji je 100 puta gledao moju predstavu. On jednostavno nije propustio ni jedno izvođenje - iznenadila je Vukićevićeva, pa objasnila zbog čega je to bio slučaj.

- Početak predstave je bio jako interesantan, odvijao se u krevetu, a ja sam bila u toj sceni, i on je prosto morao to da gleda svaki put. Ničeg vulgarnog nije bilo tu, ali je on jednostavno želeo da gleda tu scenu. Čak je i znao tekst od reči do reči, bolje od glumaca - šokirala je Lidija sve u studiju, pa je nastao muk.

- To je bila ozbiljna situacija. Ja sam bila u nekoj spavaćici i to ga je izuzetno ložilo. Pošto je to bila rotirjuća scena, uvek se pitao ''A šta se dešava onda kada odete tamo'', a mi trčimo da se presvučemo - zaključila je glumica tad u emisiji "Magazin In".



Autor: pink.rs