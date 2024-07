MOŽEMO DA OČEKUJEMO OTUĐENJE I KRIMINAL: Jelena Đoković otvoreno o deci, ističe da je OVO glavni problem!

Žena najboljeg tenisera na svetu Novaka Đokovića, Jelena Đoković, bez zadrške je progovorila o odrastanju današnje dece i njihovim uzorima.

Kako je Jelena istakla, deca danas nalaze uzore u blogerima i vlogerima.

- Mi kada gledamo sada decu, oni nalaze uzore u blogerima, vlogerima, nekim nepoznatim klincima... S obzirom na to da je to sada dečija kultura, deca predvode decu, ono što možemo da očekujemo jeste baš to otuđenje, kriminal - kazala je ona.

- Baš zato što kada jedna nestabilna osoba, kao što je dete, koja je jako promenljiva, predvodi drugu decu. Mi ne možemo da očekujemo neko ponašanje koje je prikladno - dodala je Jelena Đoković.

Novakova supruga se godinama unazad bavi društvenim temama kroz njihovu fondaciju, a doprinos zdravom odrastanju sve dece je od početka njihov glavni cilj.

- Uspešno se još uvek borim, moja deca imaju devet i šest godina, za sada nemaju telefone, niti tablete. U školama se na određenim časovima tableti koriste, ali je to za sada u nekim granicama zdravog razuma - rekla je ranije Novakova supruga.

Autor: Milica Krasić