HTELI SU DA JE OŠIŠAJU NA ĆELAVO: Stefani otkrila da su roditelji pretili Anđeli Špravalo, pa priznala da li će uploviti u vezu sa Matorom! (VIDEO)

Stefani Grujić je stigla u Šimanovce gde će se večeras održati spektakularna žurka povodom kraja najgledanijeg rijaliti formata Elita.

Ona je u razgovru sa novinarkom Pink.rs otkrila da li joj je Anđela Špravalo otkrila sve detalje sukoba sa porodicom pa priznala da li ima nade za vezu nje i Jovane Tomić Matore.

- Bili smo u studiju, tu je bila njena mama i Anđela nije smela da kaže zbog roditelja šta je istina. Ona je prespavala kod mene, ručkale smo, spavale, zezale smo. Nije mi rekla da su joj roditelji nešto slali, slao joj je brat i ona je to posle dala novinarima. Ima snimak gde joj roditelji prete da će je ošišati na ćelavo - rekla je Stefani.

Stefani je nakon toga videla da Matora stiže na žurku:

- Nismo se videle do sada, ali smo se čule, za sada se družimo - rekla je Stefani pa se osvrnula na Munjeza:

- On je govorio da me voli i da je plakao, a kako me nije voleo ovde kada smo bili, nego me je varao.

Stefani je potom priznala da joj baš prija Matora, a potom je rekla da li njena mama podržava odnos sa Matorom, a njen odgovor pogledajte u nastavku.

