Maja i Stanislav ponovo zajedno! Za Pink.rs progovorili o svom odnosu i planovima, pa Krofak ocrnio Mionu za sve pare! (VIDEO)

Ponovo srećni i nasmejani!

Maja Marinković i Stanislav Krofak stigli su zajedno na žurku povodom završetka Elite 7, a tom prilikom progovorili su o svom odnosu i planovima za budućnost.

- Provodimo vreme zajedno, lepo je, ako ovako nastavimo bićemo zajedno. Nisam ništa gledao, treba mi mesec dana da pogledam sve. Bio sam sa porodicom, nisam stigao ništa - rekao je Stanislav, a Maja je prokomentarisala Takijeve osude na račun Krofaka.

- Situacija se smirila, normalni smo i odrasli judi, ja sam ta koja odlučuje o svojim izborima, Taki je reagovao tako jer je zaštitnički natrojen uvek. Ne dozvoljavam nikome da mi se meša, neka doza poštovanja mora da postoji - poručila je Maja i dodala:

- Ja sam očekivala ovakav plasman Anite i Anđela. Oni imaju ogromnu podršku. Ja sam prezadovoljna svojim plasmanom, najbolji do sada, zahvalna sam svima - rekla je Maja, a Stanislav je otkrio da li se njegovi mešaju u njegov izbor da bude s Majom, pa je prokomentarisao to što se Miona nije pozdravila sa njegovima na superfinalu.

- Moji se meni ne mešaju, u Zagreb sam došao sam, oa su došli moji. Oni neće meni ništa reći, oni mene smiruju. Ja želim sve oči u oči da rešim, pa tako i sa Ša. mioni se nikad ne bih javio, rekao sam da mme ne zanima od prvog dana. Završena priča, ona me ne zanima. Ja sam nejnog brata pozdravio, ali ona je takva, ja sam takav i to je to - rekao je Krofak.

