MARKO I SANJA OPET ZAJEDNO! Nakon ŠOK raskida blistaju na njegovom rođendanu: U zajedničkom intervjuu za Pink.rs progovorili o pomirenju! (FOTO)

Ljubav je pobedila!

Bivši učesnik rijalitija ''Zadruga'' Marko Stefanović danas je proslavio svoj 25. rođendan, a na slavlju koje je posetila i naša ekipa bila je njegova stara-nova devojka Sanja Grujić. Naime, nedavno se pisalo o njihovom raskidu, kada su oni za Pink.rs izneli suprotstavljene priče, a sad su za Pink.rs otkrili da im ljubav ponovo cveta.

Šta si poželela Marku za 25. rođendan?

SANJA: Poželela sam mu pre svega da ostane živ i zdrav, a lako će on sve što je zamislio i da ostvari.

Nedavno se dogodio i raskid, izneli ste različite strane priče. Šta se desilo?

SANJA: Sada smo zajedno i to je najvažnije, ljubav je ipak pobedila. Došlo je do nesporazuma, ništa strašno, seli smo kao ljudi, porazgovarali i rešili.

Kakvi su vam planovi za na dalje?

SANJA: Planovi se nisu promenili, a to je da samo pustimo vreme i da verujemo jedno drugom i da se volimo.

Šta si poželeo sebi za ovaj 25. rođendan?

MARKO: Pa pre svega da budem živ i zdrav, to mi je negde najvažnije, jer ako sam živ i zdrav, onda mogu da ostvarim sve. Moji ciljevi se polako, ali sigurno ostvaruju, tako da ne smem još naglas da pričam.

Nedavno se dogodio još jedan raskid sa Sanjom i vas dvoje ste iznosili različite strane priče. Šta se dogodilo?

MARKO: Sanja i ja, malo smo tvrdoglavi i kad se posvađamo neće niko da popusti. Stvarno je došlo do svađe iz neke gluposti, ishitreno smo reagovali i to je to. Nas dvoje se baš mnogo volimo i brzo je došlo do pomirenja, jer smo shvatili da ne možemo jedno bez drugoga. Sve je u redu sada.

Kakvi su vam planovi na dalje?

MARKO: Ništa ne planiramo ako ćeš iskreno, jer da smo planirali, sigurno ne bi planirali raskid. Neka sve ide svojim tokom, bitno je da ima poverenja i ljubavi, zajedno možemo sve.

Autor: Nikola Žugić