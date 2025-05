Zapušila mu usta: Stefani zakucala Munju argumentima, sigurna da postoje varnice sa Enom, pa otkrila sve za Džordi, on pokušao da se vadi: To je bilo bratski! (VIDEO)

Opa! Preokret!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje za Anđelu Đuričić.

Najgore si izvređala Enu, devojka ti ništa nije rekla, Uroš isto tako, samo je rekla idi poemti ispred izoalcije, ime ti nije spomenula. KArić ti je rekao da progutaš, a sama si dodala: "Ja sam ispljunula", zašto Gastoz nije napao Karića tvog prijatelja kao što je napao Enu svoju rijateljicu, razlike nema? Čega se ti plašiš?

- Drago mi je da je Gastoz napao svoju prijateljicu jer je njegova, a ja Karića jer je moj prijatelj. Opravdano je što sam ja njega, a on Enu. Mislila je verovatno na Uroša, ne znam što sam se ja pronašla - rekla je ANđela.

- Sama se pronašla u tome što sam ja rekla. Sama pala, sama se ubila. Uroš je sve zakuvao, to i jeste poenta. Nemam šta da dodam, ljudi vide. Drago mi je što su rekli da joj nisam uzvratila jer joj reč nisam rekla - rekla je Ena.

Sledeće pitanje je bilo za Jovana Pejića Peju i Enu Čolić.

Da li je realno da ste toliko naivni i glupi a predstavljate se pametnim i zrelim. Umesto da se borite zajedno pritiv drugih, vi se borite jedno protiv drugog? Džaba vam lepota i ljubav kad ste glupi i ludi.

- Za mene se već znalo da sam lud, a sad sam i glup. Smatram da smo se izguvili u odnosu. Ena je svojeglava, a ja kao muškarac ne volim da imam devojku koja voli sama da odlučuje. Imao sam dosta devojaka u životu, ali ovde dolazimo u situacije gde se posvađamo. Što se mene tiče nek bude prema ljudima kakva hoće, ali prema meni ne pokazuje poštovanje. Izguvili smo se i nema povratka nekog lepok - rekao je Peja.

- Ovo je u njegovoj glavi razum koji želi da odvoji od srca. Ne shvata da je sreća kad se spoje razum i srce. Malopre je potvrdio da neće da ga grlim jer mu se vraćaju emocije i evo peva na debati pesmu "Lažem sebe da mogu bez tebe" onda me pogledao. Sada sam pametnija nego što sam bila. Napolju ne može niko da utiče na nas. Ako bude pametan bićemo napolju zajedno jer sam ja žena njegovog života - rekla je Ena.

Sledeće pitanje je bilo za Draganu Stojančević.

Dragana ko te bolje odrađivao?

- Jovana. Ona mi prija zato sam sa njom u vezi - rekla je Dragana.

Sledeće pitanje je bilo za Danijela Dujkovića Munju.

Munjo, voliš Stefani a izgoreo si jer su Ena i Peja u dobro odnosu. Šta se oni teb tiču?

- To je samo konstatacija, imaju pravo da komentarišu. jer je moj odnos komenatrisan bio sam i ja grub. Peja mi postaje drag iz dana u dan sve više. Stefani sam zamerio što se mojoj majci obratila kako ne treba, ali sam to nasamo uradio. Rešio sam odmah. Enino se nastavilo, meni se to ne sviđa - rekao je Munja.

- Meni prilaze i govore kako ne mogu da skapiraju i da ljubomoriše. Volela bih da se nastavi tako i da se vidi ko je ko. Želim da kažem da se meni ovd ezamerilo što sam se nasmejala tebi, a hoćemo li da se vraćamo kad si ti dobacivao Eni i mene naazoveš imenom "Ena". Ovo mi je dovde. Danas smo se posvađali jer sam rekla da mi ne prija, a on me šutnuo i ostavio - rekla je Stefani.

- Ono što mi smeta nije ispravila, smeta mi ovo dranje preko stola. Pogledaj dokle te dovelo teranje po tvom. Nemate za šta da se uhvatite, rekao sam šta sam imao - rekao je Munja.

- Ja sam slično pomislila danas. Možda je greška što u radio zovu ljude pa im se dodvoravaju jer su dobri sa njima. Ena je na igri istine vrlo kvarno postavila pitanje Stefani da pokaže kako Munja nju muva i dalje. Ona je to iskoristila na vrlo pokvaren način - rekla je Jelena.

- Tebe boli ku*ac kako se ja osećam. On je dao pravo da svi pi*aju po meni i možete slobodno - ubacila se Stefani.

- Tebe bi svi komentarisali ali ne dam ja. Ne možeš da budeš žrtva u našem odnosu. Ja sam najbolji u našem odnosu. Ne zanima me šta ti govore ove savetodavnice što jedva čekaju da se posvađamo.

- Nisam rekla da mi je pisao sada taje poruke, ja sam bila ubeđena da mi je pisao na početku. Nisam pitala da je potkačim nego mi je Stefani draža od većine. Ne mogu da verujem da on to neće da prikrije i da se isfolira - rekla je Ena.

- Je l' Stefani sad najbolja drugarica Eni? Jesi li sipala Stefani pivo? - pitao je Munja.

- Jesam ti prećutala Džordi? - skočila je Stefani.

- Uhvatio sam je onako bratski za du*e - rekao je Munja.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić