Opet je došlo na moje! Stefani obelodanila prošlost Karića i Anđele, tvrdi da POSTOJE DOKAZI (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Stefani Grujić o trenutnom odnosu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Šta je sa tobom i Munjom? - pitao je Darko.

- Tri dana je super, jutros smo se posvađali, pa je izašao iz kreveta ali se onda vratio. Napredujemo. U utorak je bio najgori. On je samo prebacio, odjednom je nastao problem. Jutros isto, kaže da ga ništa ne slušam. Imam nadu da će biti sve okej, pa se sve sruši, pa je onda opet sve okej - rekla je Stefani.

- Kako komentarišeš to što je nakon tvoje nominacije Matora dobacila da bi se pomirila sa njom? - pitao je Darko.

- Jovana je počela da forsira da ja nju volim i da joj dobacujem, to nije istina. Sada kad su počeli da izlaze klipovi gde ona priča o meni, ona kaže da ona to treba da komentariše. Pitala me: "Gde su srećke", to su neke gluposti, htela je da baci foru. To nema veze ni sa nama, ni našom svađom. Gleda da sebe uzidigne, a mene da ukanali. Ona je kopmleks. Videla sam tu njenu odbojnost prema Dragani. Ja sam odmah uporedila svoju situaciju i njih dve. Ona prema meni nije bila takva. Kad sam ja nju ostavila ona je toliko plakala, a ovde ne vidim to. Ona je isforsirala taj odnos, mislim da je na početku bila samo ta strast i fizičku privlačnost. Dragana sve radi zarad rijalitija i interesa. Čuli smo da je bila sa toliko momaka u pričama, i dalje stojim iza toga da je folirant - rekla je Stefani.

- Koliko je Munja izgoreo što je Terza sačuvao Matoru? - pitao je Darko.

- Prvo mi je delovalo da ga je baš pogodio, a sad su tamo u kuhinji zajedno. Moje mišljenje je da su oni nikakvi prijatelji. Terza je zvao Jovanu jednom i rekao da ne zna kako da otkači Munju. Mene je nagazio, govorio je kako Munja mene ne voli dok je njegov drugar plakao napolju. Ja sam primetila da Terza mnogo vremena provodi sa Matorom. Ovde se ćuti zbog mira, da se drugi ne bi sladili njihovim raspravama. Možda se drže i u šaci zbog nekih stvari spolja, što ja ne znam - rekla je Stefani.

- Da li su one rasprave Matore i Gastoza potvrde svih tvojih priča gde si rekla da ona njega ne podnosi? - pitao je Darko.

- Da. Juče je opet došlo na moje što se tiče njihovog odnosa. Ne mogu da pričam za Anđelu i Stefana jer ja ne posedujem dokaze. Jovana je dobra i sa Osmanom i Kristinom. Matora je meni pričala da su se oni muvali i da je trebalo nešto da bude sa njima, ali ja ne znam da li je došlo do toga. Postoje i poruke koje potvrđuju njihovo muvanje. A za Gastoza i Matoru ponovo dolazi na moje. Njemu se slošilo, faca mu se promenila kada je Matora pričala o Anđeli. Bira jako reči što se tiče nje. Tek sad sklapa kockice i shvata da ga je izdala i prodala - rekla je Stefani.

Autor: A.Anđić