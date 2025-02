Preokret! Sve je došlo na Sofijino, otkrila da bi Terza bio sa njom samo da joj VERUJE (VIDEO)

Opa!

Milena Kačavenda upala je Bori Terziću u izlaganje, te je otkrila zbog čega smatra da Dragana Stojančević gaji emocije prema njemu.

- Na klipu na kom on donosi pitu i pita Draganu: "Je l' slatka?", ona kaže: "Slatka kao i ti", toliko o druženju - rekla je Kačavenda.

- Radi ti šta ti se radi i kako osećaš, a mi ćemo te uvek pljuvati - rekao je Đedović.

- Ja sam rekao da ako osetimo potrebu, pričaćemo - rekao je Terza.

- Ne kažem da on treba da uradi nešto što ja kažem. Neću da ljudi misle da ja sedim i podržavam nešto što neko drugi kaže - rekao je Stefan.

- Problem je u tome što on meni u potpunosti ne veruje. On bi bio ovde da on meni veruje - rekla je Sofija.

- Kako da joj verujem posle svih stvari koje je ovde uradila - rekao je Terza.

- Ja isto mislim da je ljudski, ne vidim lošu nameru - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić