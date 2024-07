Dali svoj sud: Bivši učesnice Elite progovorili o mogućem pomirenju Ivana i Jelene! (VIDEO)

Podeljena mišljenja!

Voditeljka Dušica Jakovljević razgovarala je sa bivšim učesnicima "Elite" o odnosu Jelene Marinković i Ivana Marinkovića, kao i o mogućnosti da joj on oprosti aferu sa Urošem Rajačićem.

- Ja verujem kad bi se ona potrudila, da bi oprostio - rekla je Vanja Živić.

- Kako može da se zanese u takvim stvarima? To da se desilo napolju i da niko nije saznao on bi prešao, a ovako on da pređe preko javne sramote nema šanse - govorila je Sneža Kušadasi.

- Ja samo znam da su Bojana i Ivan pričali, gde je rekao da ako doživi izdaju da će biti polupan i da se bazira na poslovnom planu - rekao je Darjan Radomirović.

- Verujem da je lekao to lako, ali da to ne misli - dodala je Vanja.

