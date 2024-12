Mišljenja su podeljena!

U toku je emisija ''Pretres nedelje i izbor potrčka'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Miljana Kulić dobila je reč.

- Terzina dela i reči se kose. Sad želim da mu verujem, ali teško je verovati mu. Verujem da mu Tetovitis izlazi po telu, jer mu se kose um i osećanja. Hoće da poštuje Milicu, ali ako je ovako poštuje, bolje da je ne poštuje. Ovo sve što radi sa Sofijom je fejk. Ja želim da ovako ostane, ali poludeće od Tetovisa. On Milicu uopšte ne voli - rekla je Miljana.

- Ko savetuje Terzu - pitao je Milan.

- Ovi pametnjakovići, koji ga savetuju da ide na injekcije i da ne bude sa Sofijom. Što se mene tiče, on ne treba ni Sofiji, ni Milici, jer nije stao ni iza jedne žene. On to sve radi, kako bi Milica promenila mišljenje - odgovorila je Miljana.

- Ja sam videla da među njima gori i zato sam stala na Sofijinu stranu. Vidim da tu popravke nema. Milica je rekla da se ovde nije to sve dovoljno komentarisalo, ali ljudi su videlu kakva je situacija. Sofija nije odgovarala, jer je čekala da Terza stane iza nje. Sad je svi pljuju, a njega niko ne dira. Kad se Milica porodi i prođe neko vreme, on će pokušati da stupi u kontakt s njom. Tad ću tek da ga pljujem, a svi se ponašaju kao da je on maloumnik. Nije ona njemu slala srca prvog dana i žena je otvoreno rekla da nema empatije. Sad su sve moralne dame krenule na nju, a kao njega nemaju šta da komentarišu - rekla je Kačavenda.

Autor: Iva Stanković