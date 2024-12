Treba joj, jer joj kuva i pere: Ivania bez zadrške isprozivala Teodoru i Bebicu, tvrdi da joj se sviđao Najo! (VIDEO)

Drži se svog mišljenja!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Sledeći klip prikazao je Teodoru Delić koja je rekla da može da je radi jedna osoba, ali da voli drugu.

- Čuo sam to na krevetu, samo Teodora može to da izjavi. Meni je to nelogično - rekao je Bebica.

- Nisam mislila da je to moj slučaj, nisam ništa krila, nego sam rekla pred njim - rekla je Teodora.

- Već smo to videli. Sviđa joj se Najo, Bebica joj treba, jer joj kuva i pere. Ti si bolestan čovek, zbog zrna ljbavi prihvatas sve - rekla je Ivania.

- Ti si sprdnja nacije, ti pričaš o nekom moralu - rekao je Nenad.

- Sedi tamo, na garnituri ti je mesto - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković