Influenserka kožu neguje semenom tečnosti svog muža: Napravio joj je zalihe, ali i postavio jedan uslov

Jedna devojka je napustila internet "šokirana" nakon što je otkrila da navodno drži spermu svog muža u kuhinjskom frižideru. Kako je rekla, koristi je za svoju rutinu nege kože, naravno.

Bruna Dias je 29-godišnja influenserka i kraljica lepote sa preko 47.000 pratilaca. Naravno, pobednica izbora za najlepšu zadnjicu želi da održi svoju kožu u vrhunskom obliku, ali njen neobičan metod nije za svakoga.

Pre šest meseci, nakon sesije u spavaćoj sobi sa svojim mužem, Mateusom Kaetanom (30), odlučila je da prikupi spermu i stavi je u plastičnu posudu, pre nego što je stavi u frižider.

Bruna je dobila ideju da koristi „prirodnu“ tečnost na svom licu kako bi dobila poseban sjaj. I ona tvrdi da je bolja od bilo koje kreme za kožu koju je ikada koristila.

„Počela sam da koristim spermu kao negu kože pre šest meseci“, rekla je za Need To Knov.

„Držim ga tamo da ga koristim nekoliko dana, a osećaj hlađenja ujutru je okrepljujući. Moja koža dobija sjaj koji mi nijedna skupa krema ne može dati. Koristim ga tri uzastopna dana pre nego što mi zatreba nova zaliha. To je prirodna, pristupačna opcija koja zaista čini razliku za moju kožu. Ljudima bi to moglo biti čudno, ali ja verujem u to i verujem da je prirodno uvek bolje", rekla je ova influenserka.

Mateus je očigledno više nego srećan što može pomoći svojoj ženi. Od tada je kupio poseban kontejner za odlaganje svoje semene tečnosti i često pita svoju ženu da li joj treba dopuna.

Ali oboje se slažu: Bruna će koristiti samo Mateusove sokove na svojoj koži. Bar za sada.

Influenserka tvrdi da je sa obožavaocima na mreži podelila detalje svoje posebne rutine nege kože, ali izgleda da je objava od tada izbrisana.

Bruna, koja živi sa mužem u Florijanopolisu, Santa Katarina, Brazil, priznaje da su ljudi bili pomalo zatečeni.

"Mnogi ljudi su bili šokirani kada su to videli, ali za mene je to potpuno prirodno. Koristim ga po potrebi. Mateus mi je čak dao poseban kontejner da ga sada čuvam u frižideru, a onda pita da li je pri kraju. Kada sam prvi put ispričala nekim prijateljima za svoju ideju, oni su bili u neverici i smatrali su da je ideja prilično čudna", kaže ova devojka.

Smejali su se i rekli da to nikada neće učiniti.

„Ali od tada su radoznali i žele da znaju više o njegovim efektima na moju kožu. Bila je to mešavina šoka i interesovanja, ali ostajem pri svom izboru. Rezultati za moju kožu su i vidljivi i zadovoljavajući", zaključila je Bruna.

Autor: Dubravka Bošković