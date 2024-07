Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović istakao je da je ponosan na ovogodišnje rezultate projekta ''Elita'', koja je po svemu sudeći, kako je naglasio - večna!

Rijaliti program "Elita" je zvanično završen 13. jula, a večeras je tim povodom tradicionalno organizovana i velika žurka na imanju u Šimanovcima.

pročitajte još ANITA STANOJLOVIĆ JE POBEDNICA ELITE 7!

Vlasnik i direktor Pink Media Group, kao i domaćin večerašnjeg slavlja i spektakla Željko Mitrović je u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem izneo prve impresije nakon velikog superfinala koje je oborilo sve rekorde gledanosti, dodajući da je ove sezone pobedila ljubav.

- Vidiš da nema kraja! Elita je večna po svemu sudeći! Završna žurka je odlična, vidim mnogo poznatih lica, ne samo učesnika, novinara, zadrugara, elitara... Veoma sam srećan. A srećan sam jer je Elita napravila što nikada nije nijedan projekat, pre svega kada je digital u pitanju. Izbrojali smo 4.500 poljubaca, i kada se uporedi sa holuvudskom produkcijom, imali smo više nego oni za pet godina. Šta to znači? To znači da su Elita i Pink širili ljubav više nego bilo ko na svetu! - rekao je Mitrović.

"Elita je postigla impozantne rezultate"

pročitajte još Televizija Pink i najgledaniji rijaliti na ovim prostorima ELITA 7 su još jednom ispisali istoriju!

Mitrović kaže da, iako su mladi odustali od gledanja televizije, oni rijaliti programe prate i to najčešće putem društvenih mreža.

- Mladi su odustali od televizije, ali na društvenim mrežama su impozantni podaci. Elita ima dva ipo miliona subskrajbera, imali smo 2 milijarde i petsto miliona pregleda. Setite se "Gangam stajla", pa ljudi, mi smo imali 15 milijardi imprešna. To je neponovljivo! - dodao je Mitrović.

I to je samo jedan od programa na TV Pink, pošto se spremamo da za jubilej, za velikih 30 godina Pinka. Planiramo da napravimo toliko iznenađenja, koliko ih nije bilo za 30 godina, otkrio je Mitrović.

"Imaćemo više projekata nego što smo ih imali u proteklih 30 godina"

- To je aktiviranje novih projekata, 30 dana ćemo slaviti. Sledeće sezone ćemo toliko uraditi. Imamo 3 igrane serije, kviz ''Otpis'', gde pobedniku otpisujemo dugove u banci, ''Ljubav u tišini'', meni najdraža serija, ''Uvelo lišće'' takođe, radimo rimejk. Idemo sa 3 igrana programa, novim formatima, plus nova sezona ''Elite'', novi kanali... ''Narodna TV'' će imati ''Farmu'' kao drugi rijaliti, pa će biti konekcija između njih. Najgori iz ''Elite'' će ići na farmu, što je okej, da se pozabave životinjama... Videćemo, ukupan broj učesnika će, ja mislim dostići stotinak - rekao je Mitrović.

''Pink je, zahvaljujući emociji uspeo da stvori konekciju gledalaca i TV ekrana, što je u današnje vreme teško''

- U prikupljanju ljudske pažnje, koja je teška, zbog disperzije pažnje koja je na digiotalnim medijima, ljudi nemaju koncentraciju za bilo šta. Ali, tajna se krije u emociji. Ako razvijete emociju između skrina i čoveka, to je to. Kada se izanalizira koliko je teško razviti emociju, prikupiti pažnju, shvatiće se da je to ''mission impossible''! - rekao je Mitrović.

"U narednoj sezoni rijalitija imaćemo digitalne učesnike"

- Nove tehnologije, i sve što je tek zrelo za implementiranje je pionirski zahvat, a ove godine ćemo imati robotizovane, odnosno digitalne učesnike. Neće biti učesnici, već će biti tu - rekao je Mitrović, pa dodao:

- Imaćemo ljude, Milisav je bio na početku, ali smo mu stavili nešto teško naleđa, pa je pao. Ali ćemo ga opraviti. Tu će biti i Leposava naravno - dodao je Željko.

Ovi roboti će biti bezbednjaci, to jest, neki od njih! - rekao je Mitrović.

"Anita je osvojila prvo, a Anđelo treće mesto - pobedila je ljubav!"

- Ja se ne izjašnjavam o pobednicima. Broj tri Anđelo, broj jedan Anita... ja uvek glasam za ljubav. prva tri mesta su opravdana, ja sam garant, i lista kako je izašla, to je isključivo glasanje gledalaca. Da li neko ima grupe, ja ne znam, ali sam lično garant, da su rezultati onako kako su ljudi glasali - rekao je Mitrović za kraj razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijevićem.

Autor: Dubravka Bošković