Nova runda obračuna Miše Grofa i Nikoline Pišek, tvrdi da je tražila ekshumaciju tela njegovog sina: Određene supstance su joj pojele mozak!

Miša Grof tvrdi da je supruga njegovog pokojnog sina Vidoja, Nikolina Pišek, zatrazila njegovu ekshumaciju.

Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof tvrdi da je njemu od advokata stigao zahtev da je voditeljka podnela neophodnu dokumentaciju za taj čin.

- Toj ženi su određene supstance pojele mozak. Sad kad vam budem ispričao šta je njoj palo na pamet, bićete šokirani, kao što sam i ja. Tražila je ekshumaciju tela mog sina. Zvanično je podnela dokumentaciju za to. Sada ima na umu da ga sahrani u Zagrebu. Ona me je lično zvala i to mi saopštila. Pitao sam je zbog čega to radi. To je ludost. Sigurno ona planira da umre, pa da je ja sahranim na njegovom mestu. Zamislite kada me je pozvala, kaže ona meni "Ja sam računala da ste vi umrli.". Na to sam joj rekao da ne mogu pre nje jer ja ne konzumiram to što ona uzima - tvrdi Miša.

- Moj sin je sahranio njenog oca i napravio mu grobno mesto. Kada je umro, on je prvim avionom odleteo u Zagreb, boravio tamo nekoliko dana da bi se sve završilo kako treba i vratio se. Ma ne znam gde je nađe. Tu je početak kraja mog sina kada je počeo s njom. A kakav je to čovek bio. Ona se slika, da vam ne kažem kako, u bazenu i šalje slike. Strašno - zaključuje on.

Ovim povodom se oglasila i Nikolina Pišek.

- Nemam komentar osim sto bih volela da me ostave na miru i zaborave kao sto su zaboravili i na svoju unuku Unu Sofiju - bila je kratka voditeljka i glumica.

