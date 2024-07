Anita udarila na Teodoru Džehverović: Njoj ni to što je poznata pevačica nije pomoglo da je Anđelova majka zavoli!

Pobednica "Elite" Anita Stanojlović i dalje sumira utiske nakon trijumfa u superfinalnoj noći, iz koje je izašla bogatija za 100.000 evra, a za medije je sada progovorila o odnosu sa porodicom svog dečka Anđela Rankovića.

Kako kaže, sa njegovom majkom Ljiljanom se još uvek nije čula, a tokom komentarisanja iskoristila je priliku da bocne pevačicu Teodoru Džehverović, nekadašnju Anđelovu devojku, oko koje su se nekoliko puta svađali u "Eliti".

- Nisam se čula sa Anđelovom majkom. Nisam ni sa majkom lepo popričala. Od njegovih drugara sam saznala da su njegovi "za", a sumnjam da bi me lagali. S obzirom na to da sam njegova žena, razgovor sa njima će se desiti. Nemam strah od njegove majke. Prema njemu sam se ponašala sa puno ljubavi, poštovanja i pažnje. Za razliku od Teodore Džehverović. Njoj ni to što je jedna od najpoznatijih pevačica nije pomoglo da Anđelova majka nju zavoli - priča Anita, a zatim otkriva da je Jovanu prijavila policiji:

- Prijavljena je Matora policiji, a što se tiče telefona koji je kod nje - ne zanima me. Ne plašim se ničega. Može da iznosi šta želi. Podnela sam i tužbe protiv nje. Telefon mi ne treba jer mislim da bi me terao maler kada bih ga uzela nazad. Samo želim da stavim tačku na sve to.

Autor: pink.rs