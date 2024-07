Ekskluzivno: Donosimo vam detalje Enine tužbe protiv Aneli crno na belo, pogledajte šta piše u njoj (FOTO)

21. juna ove godine, drugoplasirana superfinalistkinja Elite, Aneli Ahmić, izvšrila je abortus, s obzirom na to da je ostala u blagoslovenom stanju sa svojim bivšim dečkom, Markom Janjuševićem Janjušem. Odmah po povratku u Belu kuću, Aneli je potpisala tužbu Janjuševe bivše žene, Ene Senić.

Kako se već pričalo o tome u Eliti, Aneli je po povratku u Belu kuću otkrila učesnicima, svojim tadašnjim cimerima, da je po povratku sa abortusa, iznemogla i emotivno razrušena, potpisala tužbu Janjuševe bivše supruge Ene Senić, što je mnoge učesnike šokiralo.

S druge strane, Janjuša to nije šokiralo, već je na sve načine pokušao da opravda svoju suprugu, iako je Ahmićeva nosila njegovo dete. On je smatrao da je to sasvim okej, s obzirom na to da ju je Aneli vređala, kako je navodio, u više navrata, što je izazvalo sumnje kod gledalaca, kako su komentarisali, da je on sve to uradio u dogovoru sa svojom suprugom Enom i taštom.

Ekipa portala Pink.rs došla je u posed Enine tužbe protiv Aneli, što možete pogledati u galeriji u nastavku:

Autor: Nikola Žugić